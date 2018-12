Mann (27) zertrümmert vor Kindern Stuhl mit Baseballschläger - Einweisung!

Hemer - Vor den Augen von Kindern hat ein 27-Jähriger am Mittwochnachmittag in Hemer mit einem Baseballschläger einen Stuhl zertrümmert. Als die Polizei eintraf, sei auch vom Schläger nicht viel übrig gewesen. Der Mann wurde in die Hans-Prinzhorn-Klinik eingewiesen.

Laut Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis von Donnerstagmittag wird gegen den Mann jetzt wegen einer Bedrohung ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag an einem Spielplatz an der Ihmerter Straße in Hemer, auf dem Kinder spielten. Vor deren Augen habe der 27-Jährige "mit einem Baseballschläger auf einem Stuhl herum gehämmert", so die Polizei.

Polizeibeamte brachten den Mann in die Hans-Prinzhorn-Klinik. Nach einem Gespräch mit dem alarmierten Notarzt habe er sich freiwillig in die LWL-Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik einweisen lassen, so die Polizei.

Der Mann habe keinen Widerstand beim Polizeieinsatz geleistet, hieß es. - eB