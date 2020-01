Mann (22) will sich mit Notruf-Lüge Kosten für Schlüsseldienst ersparen - Anzeige

Nachdem er sich ausgesperrt hatte: Mit einer Lüge wollte sich ein 22-jähriger Letmather die Kosten für einen Schlüsseldienst ersparen. Er setzte einen Notruf ab - und hat deshalb jetzt richtig Ärger.

Letmathe - Mit einer Lüge wollte sich ein 22-jähriger Letmather die Kosten für einen Schlüsseldienst ersparen, wie die Polizei im MK am Freitagmorgen mitteilte. Jetzt hat der Mann ein Strafverfahren am Hals - wegen Missbrauchs von Notrufen.

Am Donnerstagnachmittag hatte er sich der Polizei zufolge aus seiner Wohnung ausgesperrt - und kam dann auf eine ganz dumme Idee. Statt sich an einen Schlüsseldienst zu wenden, rief er die Feuerwehr an.

Diese Lüge tischte der Mann der Feuerwehr auf

Dort erzählte er, sein Herd sei noch eingeschaltet und deshalb sei die Feuerwehr nötig, um die Wohnungstür zu öffnen.

Die Einsatzkräfte rückten also tatsächlich eilig an. Vor Ort stellte sich jedoch heraus: Der Herd war aus. "Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr oder Not", so die Polizei.

Rettungskräfte fehlen da, wo sie wirklich gebraucht werden

Die Polizei schrieb eine Anzeige, denn das Gesetz sieht für den Missbrauch von Notrufen Freiheitstrafen bis zu einem Jahr oder entsprechende Geldstrafen vor.

"Rettungskräfte, die durch solche Anrufe blockiert sind, fehlen möglicherweise dort, wo es gerade wirklich um Sekunden geht", warnt die Polizei mit Nachdruck. - eB