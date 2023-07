Hitze und Trockenheit: Wasserentnahmeverbot im MK tritt in Kraft

Von: Torben Niecke

Für die Nutzung im eigenen Garten reiche laut Kreis auch eine Regentonne oder eine Zisterne aus. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Spiegel der Gewässer im Märkischen Kreis sinken durch die langen Trockenperioden der letzten Monate. Nun erlässt die Untere Wasserbehörde ein Wasserentnahmeverbot auf dem gesamten Kreisgebiet.

Märkischer Kreis - Um der akuten Trockenheit und Hitze entgegenzuwirken, hat die Untere Wasserbehörde ein Wasserentnahmeverbot auf dem gesamten Kreisgebiet erlassen. Wie der Märkische Kreis in einer Pressemitteilung mitteilt, tritt die Allgemeinverfügung ab dem 13. Juli in Kraft und wird vorerst bis zum 30. November gültig sein.

Bereits in den vergangenen Jahren habe es einen konstanten Wassermangel gegeben, der auch durch die immer wieder kurz auftretenden Schauer und Gewitter nicht ausgeglichen werden konnte. Auch das vermeintlich regnerische Frühjahr habe nicht ausgereicht, um bis in die tieferen Bodenschichten vordringen zu können. Die meisten der oberirdisch liegenden Gewässer im Kreis liege bereits im Bereich des mittleren Niedrigwassers oder darunter. Dies sei in einem durchschnittlichen Jahr der niedrigste zu erwartenden Wasserstand. Sowohl die sinkenden Wasserspiegel an Flüssen, Seen und Bächen als auch die Tatsache, dass sich der Grundwasserbestand noch nicht wieder erholt hat, haben den die Wasserbehörde nun zu diesem Schritt bewegt.

Schutz von Tieren und Pflanzen

Weiter erklärt der Kreis in seiner Mitteilung, dass auch der Schutz von Fauna und Flora ein Ziel des Verbots sind. Durch geringe Wasserabflüsse in den Gewässern werde der Lebensraum von dort angesiedelten Pflanzen und Organismen beeinträchtigt. Viele Amphibien, Fische und Insekten benötigen die Gewässer als ihre Lebensräume, aber auch an Land lebende Tiere und die um die Gewässer wachsenden Pflanzen sind auf sie angewiesen. Es soll verhindert werden, dass es zu nachhaltigen Schädigungen der Lebensräume dieser Arten kommt und die Gewässerökologie und der Wasserhaushalt so stabil wie möglich gehalten werden.

Eine Ausnahme des Wasserentnahmeverbots stellt das Schöpfen mit Handgefäßen und das Tränken von Vieh durch oberirdisch angelegte Wasserstellen an Gewässern dar. Bestehende Erlaubnisse, Bewilligungen und alte Rechte zur Nutzung sind ebenfalls nicht betroffen. Der Kreis bittet jedoch auch hier den Wasserverbrauch so weit es geht zurückzufahren.

Alternativen für den heimischen Garten

Eine Verlängerung des Verbots, aber auch eine vorzeitige Aufhebung schließt der Kreis nicht aus. Als Alternative zum sogenannten Gemeingebrauch rät wird zu Regentonnen, Zisternen oder Erdwassertanks geraten. Diese seien für die Nutzung im eigenen Garten ausreichend.