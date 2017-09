Neue Blitzersäule an der L 679 ab Mittwoch in Betrieb

79.000 Euro Investitionskosten

+ © Hendrik Klein/Märkischer Kreis Die Bauarbeiten an der neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Menden laufen auf Hochtouren. © Hendrik Klein/Märkischer Kreis

Menden - An der L 679 in Menden installiert der Märkische Kreis einen neuen "Blitzer" - eine moderne Radarsäule, die am 20. September in Betrieb gehen wird. Sie ersetzt die alte Anlage. Bau und Kamera kosten rund 79.000 Euro.