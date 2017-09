Von der hilfreichen Begleitung zur Beziehung auf Augenhöhe

Walter Neuhaus (rechts), gehörte in seiner Zeit als CDU-Kreistagsabgeordneter und Erster stellvertretender Landrat zu den Pionieren der deutsch-deutschen Partnerschaft vor einem Vierteljahrhundert. Der Festakt im Lüdenscheider Kulturhaus bot auch Gelegenheit, mit Landrat Christian Heinrich-Jaschinski ein paar Erinnerungen auszutauschen. In der Mitte MK-Landrat Thomas Gemke, links Landrat Ryszard Winiarski aus Ratibor in Polen.

Märkischer Kreis - Ein Silberjubiläum bringt es stets mit sich, mal einen Blick zurück auf die Anfänge zu werfen. Das gilt erst recht dann, wenn es sich um deutsch-deutsche Beziehungen handelt. Am Samstag feierten der Märkische Kreis und der heutige Kreis Elbe-Elster in Brandenburg das 25-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Mit dabei auch Vertreter aus dem polnischen Kreis Ratibor, zu dem ebenfalls seit vielen Jahren enge Verflechtungen bestehen.

„Der Neustart war nicht immer gelungen, aber die Wiedervereinigung mit der friedlichen Zusammenführung ist heute eine Erfolgsgeschichte, um die uns der große Teil der Welt beneidet“, erinnerten Thomas Gemke und Christian Heinrich-Jaschinski an die Vorgänge um den Fall der Mauer. Der „kleine zeitliche Korridor“ im November 1989 sei damals schnell und richtig genutzt worden. „Die Chance zur Wiedervereinigung war nur kurz“, unterstrichen die beiden Landräte aus dem Märkischen und dem Elbe-Elster-Kreis

Mit der offiziellen Partnerschaft am 25. Juni 1992 zum damaligen Kreis Finsterwalde, der nach einer Gebietsreform im heute wesentlich größeren Elbe-Elster-Kreis aufging, begann ein intensiver Austausch auf den Verwaltungsebenen. Mehr als einhundert Mitarbeiter aus dem Kreishaus leisteten Unterstützung in Brandenburg, umgekehrt hospitierten viele Bedienstete aus Finsterwalde in Lüdenscheid und Umgebung. Christian Heinrich-Jaschinski wertete dies als „hilfreiche Begleitung beim Aufbau demokratischer Strukturen“. Partnerschaften brauchten Motoren, die solche Beziehungen als „Herzenssache“ betrachteten – so wie Walter Neuhaus (CDU), der in seiner Zeit als Kreistagsabgeordneter und Erster stellvertretender Landrat die Zusammenführung vor mehr als zweieinhalb Jahrzehnten vorangetrieben habe.

Längst sei die Verbindung beider Kreise eine Erfolgsgeschichte und spiele sich auf Augenhöhe ab, betonte der Landrat aus dem Elbe-Elster-Kreis. Auf schnelle Hilfe bei etwas schwer zugänglichen Fragen könne man sich nach wie vor verlassen. „Das lässt sich telefonisch regeln.“

Inzwischen werde vieles zu voreilig als selbstverständlich erachtet, bemerkte Gemke an. Dauerhafte Kontakte von Jugendlichen, der Wirtschaft, von Sportlern, Künstlern und anderen gesellschaftlichen Gruppen sorgten als einzelne Mosaiksteine erst für das große Ganze. Diesen Hinweis griff Landrat Ryszard Winiarski aus dem Landkreis Ratibor gerne auf: „Immer mehr Bevölkerungsgruppen in Polen haben den Wunsch, sich einbringen zu können.“

Die unterhaltsame Moderation der Veranstaltung übernahm Domenic Troilo, für ihre musikalischen Beiträge erhielt die Gruppe „Musical & More“ von der Musikschule Hemer viel Applaus aus den Reihen der Festgäste.