Märkischer Kreis "blitzt" aus dem Anhänger

Erste Anlage dieser Art in Südwestfalen

+ © Markus Klümper/J. Becker Ein neuartiger Blitzer hat im Märkischen Kreis seine Arbeit aufgenommen, erstmalig in Kierspe. Auch von der Rückseite ist das Gerät recht beeindruckend (kleines Bild). © Markus Klümper/J. Becker

Lüdenscheid - An der Friedrich-Ebert-Straße in Kierspe hat der Märkische Kreis einen "Blitze"-Trailer in Betrieb genommen. Er soll künftig an fünf verschiedenen Standorten im Kreisgebiet für jeweils einige Wochen zum Einsatz kommen. Überall dort stehen bisher alte „Starenkästen“, die teilweise nicht mehr in Betrieb sind.