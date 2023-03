Märkische Physiotherapie in neuen Händen: Eröffnungsfeier mit Tag der offenen Tür am 1. April 2023

Die Märkische Physiotherapie bekommt zum 1. April neue Inhaber. Ilona Wirth Catoglu (M.) übergibt ihre Praxis an Bahar und Taner Kilic. © Corinna Bunte

Seit fast 20 Jahren gibt es die Märkische Physiotherapie an der Lüdenscheider Börsenstraße. Am 1. April legt Gründerin und Inhaberin Ilona Wirth Catoglu ihre Praxis nun in neue professionelle Hände: Bahar Kilic übernimmt gemeinsam mit ihrem Ehemann Taner das Geschäft. Die 32-Jährige ist für viele Patienten kein neues Gesicht. Die bald dreifache Mutter hat in der Vergangenheit bereits in der Praxis gearbeitet und kehrt nun als Inhaberin zurück.

Seit 2010 ist Bahar Kilic als Physiotherapeutin tätig, kennt sich aber auch in Manueller Therapie oder mit Lymphdrainagen aus und hat zudem eine Reha-Lizenz, um die laufenden Kurse an der Börsenstraße weiterführen zu können. Für die Patienten soll es ein nahtloser Übergang werden, sämtliche gewohnten Leistungen sollen sie hier auch weiterhin bekommen. Und noch mehr: Bahar Kilic möchte das Angebot der Hausbesuche ausbauen und setzt verstärkt auf Fort- und Weiterbildung, um ihre Patienten stets nach aktuellen Methoden und mit neuesten Techniken behandeln zu können. 300 Quadratmeter Praxisfläche mit drei Behandlungsräumen, Geräte- und Gymnastikraum sowie einer Rehasportabteilung stehen ihr dafür zur Verfügung. Zur Verstärkung des Teams sucht die neue Inhaberin ab sofort einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin.

Auch wenn der Name bleibt – ein wenig frischen Wind will Bahar Kilic doch in die Praxis bringen: Die Räume werden nach und nach aufgehübscht, es gibt ein neues Logo und eine Website ist in Arbeit.

Kontakt Märkischer Physiotherapie

Börsenstraße 10 • 58511 Lüdenscheid • Tel. 0 23451 / 9 85 85 58