"Märker" aufgepasst: Neue A46-Baustelle zwischen Kreuz Hagen und Hohenlimburg

Hagen - Ab kommendem Montag (19. März) richtet die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm auf der A46 zwischen dem Autobahnkreuz Hagen und der Anschlussstelle Hagen-Hohenlimburg eine neue Baustelle ein. Laut Pressemitteilung beginnen damit die Vorarbeiten für eine neue Brücke im Verlauf der innerstädtischen Hammacher Straße über die A46. Der Verkehr läuft bis Ende Juli in zwei eingeengten Fahrstreifen an der Baustelle vorbei.

An einem Wochenende Ende April werde die A46 in diesem Bereich komplett gesperrt, um die alte Brücke über der Autobahn abreißen zu können. Eine Vollsperrung werde außerdem auch für das Auflegen der Längsträger - geplant für Anfang Juni - nötig sein. "Auch wenn die Fahrbahnplatten und Kappen montiert werden, muss die A46 nochmals teilweise gesperrt werden. Die genauen Termine stehen noch nicht fest", so Straßen.NRW.

Mehr zum Bauprojekt in Hagen bei Straßen.NRW

Straßen.NRW schreibt: "Die Brücke Hammacher Straße wird nicht in herkömmlicher Bauweise, sondern komplett in Fertigteilbauweise errichtet wird. Alle Betonteile werden vorab im Werk gefertigt, zur Baustelle transportiert und anschließend vor Ort zusammengebaut. Ziel ist, so die Zeit der Sperrung der Hammacher Straße wesentlich zu verkürzen.

Die Stahlträger, auf denen später der Überbau errichtet wird, haben eine Länge von bis zu 40 Metern und wiegen je ca. 30 Tonnen. Die Fundamente und Widerlagerteile stellen die schwersten Betonfertigteile da. Hier muss ein Gewicht von bis zu 57 Tonnen pro Stück bewegt und exakt positioniert werden. Straßen.NRW investiert in das Pilotprojekt rund 4,5 Millionen Euro aus Bundesmitteln", heißt es.

Zum Hintergrund:

Die Brücke Hammacher Straße, die bei Hagen über die A46 führt, kann die heutigen Lasten nicht mehr aufnehmen. Der Abriss der alten Brücke und der Ersatzneubau als Baustein-Brücke werden jetzt durchgeführt.

Im Frühjahr 2016 hat das Landesverkehrsministerium zusammen mit Straßen.NRW einen Ideenwettbewerb für den Ersatzneubau Brücke Hammacher Straße ausgelobt. Gesucht waren Ansätze, die seit Jahren bewährte Fertigteilbauweise zu variieren und vor allem die Sperrzeiten für den Ersatzbau zu reduzieren. Jetzt geht das Straßen.NRW-Projekt auf die Zielgerade.

Da bei dem Pilotprojekt im Vorfeld alle Risiken - dazu zählen auch Wetterrisiken - möglichst vermieden werden sollen, haben die beteiligten Ingenieure entschieden, den Abriss und Aufbau der neuen Brücke auf das Frühjahr zu verschieben. Manche Arbeiten wie Abdichtung und Beschichtung der montierten Fertigbauteile müssen vor Ort erfolgen und setzen trockenes Wetter und bestimmte Mindesttemperaturen voraus.

Der entscheidende Vorteil der neuen Baustein-Bauweise liegt in der Reduzierung der Verkehrsbehinderung von normalerweise bis zu 220 Sperrtagen auf 100 Sperrtage. - eB