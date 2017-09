Mädchen (12) stürzt in Iserlohn Treppe herunter und verletzt sich schwer

Unfall am Gymnasium an der Stenner / Hubschrauber im Einsatz

Iserlohn - Einsatz für den Intensivtransporthubschrauber "Akkon Bochum" der Johanniter Unfallhilfe am Montagmorgen in Iserlohn! Laut Pressemitteilung der Feuerwehr Iserlohn war ein 12-jähriges Mädchen am Gymnasium an der Stenner eine Treppe heruntergestürzt und musste schwer verletzt nach Dortmund geflogen werden.