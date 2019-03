Mädchen schwer gestürzt: Hubschrauber kommt nicht zum Einsatz

+ © Feuerwehr Iserlohn Der Rettungshubschrauber landete am Reitenweg. Das verletzte Mädchen konnte allerdings doch mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. © Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - Ein Rettungshubschrauber ist am Sonntagnachmittag am Reiterweg in Iserlohn gelandet. Ein 14-jähriges Mädchen war schwer gestürzt, musste letztendlich aber doch nicht mit dem Helikopter weggeflogen werden.