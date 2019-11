Mädchen (8) bei Unfall verletzt: Autos krachen zusammen

Hagen - Beim Abbiegen sind am Sonntag zwei Autos in Hagen zusammengestoßen. Dabei wurde ein achtjähriges Mädchen verletzt.

Gegen 15.45 Uhr gab es am Sonntag einen Unfall auf der Berliner Straße. Nach Angaben der Polizei wollte ein 35-Jähriger mit seinem Audi aus Richtung Innenstadt links auf einen Parklatz abbiegen. Dabei rammte er den Fiat einer 47-Jährigen.

Durch den Zusammenprall verletzte sich ein achtjähriges Mädchen, das im Audi saß. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. Auch die Fahrerin des Fiats wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 6000 Euro.

Auch in Plettenberg gab es am Sonntag einen Unfall. Ein Fußgänger wurde dabei eingeklemmt. Im Kreis Soest in Ense endete ein Unfall deutlich schlimmer. Ein Auto krachte gegen einen Baum. In Schwerte erfasste ein Auto einen Fußgänger. Er starb bei dem Unfall.