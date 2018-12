Machen Sie mit bei der Umfrage: Sollte Feuerwerk im MK verboten werden?

Märkischer Kreis - Feuerwerk an Silvester: Ein immer schärfer diskutiertes Thema. Verraten Sie uns Ihre Meinung in unserer Umfrage! Außerdem: 10 Tipps für ein sicheres Silvester.

Bunte Farben und schöne Eindrücke auf der einen, Lärm und Müll auf der anderen Seite. Feuerwerk an Silvester ist ein umstrittenes Thema.

Eine Umfrage von Civey will jetzt herausgefunden haben, dass die Mehrheit der Deutschen für ein Feuerwerks-Verbot in Innenstädten ist.

Hier geht es zum Bericht.

Die einen können sich einen Jahreswechsel ohne die bunten Effekte nicht vorstellen. Die anderen wünschen sich ein Böller-Verbot sehnlichst herbei.

Wir wollen wissen, wie es in Westfalen aussieht. Wie sieht Ihre Einstellung zum Thema aus? Verraten Sie es uns in unserer Umfrage:

Wer dennoch Mega-Raketen abfeuern will, der hat die Wahl zwischen zahlreichen Neuigkeiten.

So oder so: Sicher soll es in jedem Fall sein. Hier gibt es zehn Tipps, wie das gelingt.

Und was passiert, wenn durch einen Böller ein Auto beschädigt wird, haben wir hier für Euch aufbereitet.