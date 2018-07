Maag GmbH zieht von Iserlohn ins Höinger Gewerbegebiet

+ Dem Höinger Industriegebiet steht eine spektakuläre Neuansiedlung bevor.

Iserlonh/Ense - Die Tinte ist trocken, eine spektakuläre Neuansiedlung unter Dach und Fach. So wird die Maag GmbH mit Sitz in Iserlohn nach Ense-Höingen wechseln. Das hat Enses Beigeordneter Andreas Fresen am Freitag im Gespräch mit dem Anzeiger mitgeteilt.