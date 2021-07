Lockerungen trotz Niedrigst-Inzidenz im MK in Gefahr - Comeback der Maskenpflicht?

Verrückte Regel könnte greifen

Der Biergarten öffnete im vergangenen Corona-Sommer seine Pforten. (Symbolbild).

Verrückte Corona-Regeln. Aller Voraussicht nach tritt im Märkischen Kreis bald ein, was kaum jemand erwartet hat. Weil in anderen Kreisen in NRW die Inzidenz viel höher ist als hier, könnten auch im MK Lockerungen zurückgenommen werden. Zur Erinnerung: Als die Inzidenz im MK höher war als anderswo, war der Kreis noch im Lockdown, während drumherum alles wieder öffnete.

Die derzeit lockeren Regeln im Märkischen Kreis sind in Teilen an die Landes-Inzidenz geknüpft. Nur wenn neben dem Kreis auch im Bundesland der Wert unter 10 bleibt, können die Märker alle Öffnungsschritte genießen. In NRW allerdings lag die Inzidenz am Mittwoch allerdings den fünften Tag in Folge über 10. Wie Kreissprecher Alexander Bange auf Anfrage mitteilte, werden nach bisheriger Lesart nach acht Tagen über einer 10er-Inzidenz im Land am übernächsten Tag auch im Kreis wieder Verschärfungen notwendig. Sogar dann, wenn die Inzidenz im Kreis unter 10 bleiben sollte.

Das könnte Anfang der kommenden Woche so weit sein. Aus der Empfehlung zum Masketragen würde dann wieder eine Maskenpflicht, in Discos müssten wieder Kontakte nachverfolgt werden, Schützenfeste oder andere Volksfeste ohne Zugangsbeschränkungen wären demnach gar nicht mehr möglich.