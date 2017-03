Auto verliert Reifen – Passant verletzt

Iserlohn - Bei einem Zusammenstoß mit einem Autorad wurde am Freitagmorgen ein 31-Jähriger aus Hemer in Iserlohn verletzt. Das Rad hatte sich an einem vorbeifahrenden Wagen gelöst.

Der 31-Jährige parkte an der Barendorfer Straße sein Auto am rechten Fahrbahnrand und stieg aus. Nach Polizeiangaben kam ihm in dem Moment ein 50-jähriger Iserlohner mit seinem VW Multivan entgegen.

Das linke Hinterrad des Vans löste sich während der Fahrt, rollte quer über die Fahrbahn und traf den dort stehenden Mann am Bein. Er wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Van musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. - ots