Lkw-Fahrer schüchtert Anwohner mit Waffe ein - kommt er aus dem MK?

Tankanhänger soll Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis gehabt haben

Schwerte - Die Kreispolizeibehörde Unna fahndet nach einem Lkw-Fahrer, der am frühen Donnerstagmorgen einen Anwohner in Schwerte mit einer Pistole eingeschüchtert haben soll. Der Tankanhänger soll ein Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis gehabt haben - so wird der Brummifahrer beschrieben.