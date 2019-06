Live-Ticker: Autofreies Volmetal ist eröffnet! Warnung vor hoher UV-Strahlung

Volmetal - Strecke frei! Um 11 Uhr war Startschuss zum Autofreien Volmetal gestartet! Bis heute Abend gehört die B54 den Radfahrern, Joggern und Wanderern. Tausende Besucher werden erwartet. Wir sind live dabei.

Es wird heiß: Das Thermometer steigt heute über 30 Grad. Die UV-Strahlung ist hoch

Tausende Besucher sind seit 11 Uhr dabei

Hier geht es direkt zur interaktiven Karte mit allen Aktionen

Zur Erinnerung: Sie können sich an diesem Live-Ticker beteiligen! Posten Sie Fotos und Videos aus Twitter, Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #volmetal19. Schicken Sie ihre schönsten Bilder an internet@wa.de

11.49 Uhr, Kierspe: Der Kollege Johannes Becker ist am Volme-Freizeitpark angekommen. Er hat uns ein erstes 360-Grad-Video geschickt. Gut sieht's aus!

Wenn nur 25% derer, die heute am #volmetal19 teilnehmen auch im Alltag regelmäßig radfahren würden ... https://t.co/YozAoUrbw8 — Karsten Obrikat (@KObrikat) June 30, 2019

11.38 Uhr: Es ist alles unterwegs, was Reifen und keinen Motor hat: Wir haben bereits Laufräder, Liegeräder, Klappräder, Mountain Bikes und Rennmaschinen gesehen - und auch ein, sagen wir, traditionelles Modell auf dem Bild unten. Aber auch viele Läufer, Jogger und Spaziergänger sind im Volmetal unterwegs. Soeben kommen Kollege Stefan Herholz in der Nähe von Waschcenter Oekinghaus zwei Skateboarder entgegen.

+ Hoch zu Rad. © Benninghaus

11.33 Uhr, Schalksmühle/Halver: Zu den Ankömmlingen aus der Gegenrichtung gehören Christine und Ingo Ruthe. Sie sind von Halver über Oberbrügge gefahren. Sie dachten erst, es wäre niemand unterwegs, dann kam ihnen der Pulk aus Schalksmühle entgegen. Von ihrem ersten Autofreien volmetal haben sie einen positiven Eindruck.

+ Christine und Ingo Ruthe aus Halver. © Opfermann

Auch an den Hund ist gedacht. Am Waschcenter Oeckinghaus bietet der Tierschutzverein Meinerzhagen/Kierspe eine Erfrischung an. #volmetal19 pic.twitter.com/dG27VyRD1L — Come-on (@comeon_de) 30. Juni 2019

11.23 Uhr, Meinerzhagen: Julian Becker und Andreas Kramer vom Raam-Team sind auch da. Die Herscheider Becker nahm am harten "Race Across America" teil.

+ Julian Becker und Andreas Kramer vom Raam-Team sind auch da. © Benninghaus

11.20 Uhr, Schalksmühle: Ein paar 100 Radfahrer sind von Schalksmühle aus losgefahren. Immer wieder fahren Gruppen über den Start. Aber es kommen auch schon einge aus der anderen Richtung an.

+ Auf geht's auch in Schalksmühle © Opfermann

11.17 Uhr, Meinerzhagen: Bürgermeister-Treffen bei der Eröffnungsveranstaltung Meinerzhagen: Lüdenscheids Dieter Dzewas, Meinerzhagens Jan Nesselrath, Schalksmühle Jörg Schönenberg waren dabei. Kierspes Frank Emde fehlte allerdings: Er hatte auf dem Weg zu Eröffnung einen Platten!

11.14 Uhr, Schalksmühle: So lief der Start in Schalksmühle:

11.05 Uhr, Meinerzhagen: Kleine Aufregung, weil auf der Lösenbacher Landstraße ein Autofahrer kurz vor dem Start auf die Strecke wollte. Die Polizei hat ihn gestoppt.

11.04 Uhr, Schalksmühle: In Schalksmühle dauert es etwas länger. Noch keine Freigabe der Strecke, schreibt Kollege Johannes Opfermann. Man wartet noch auf das sicherheitsfahrzeug. Es gibt ein paar ungeduldige Zwischenrufe aus dem Teilnehmerfeld.

+ Start in Schalksmühle. © Opfermann

11 Uhr, Meinerzhagen: Es geht los! Das Autofreie Volmetal ist eröffnet!

+++ Das Autofreie Volmetal ist kein „High-Speed-Event“, sagt Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper. Mit dem Skateboard, den Inlinern oder dem Rennrad durch die Menge zu rasen, ist nicht gewünscht. Rempeln, Drängeln, riskantes Überholen – auch das ist tabu, damit auf der Strecke nichts passiert. „Wir fahren auf der rechten Straßenseite, wir passen unsere Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen an und wir nehmen besondere Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer, wie zum Beispiel Kinder oder Fußgänger“, bittet die Kreisdirektorin sämtliche Teilnehmer.

+++ Meinerzhagen: Die ersten stehen bereits am Start!

+++ Das war fix: Die Kollegen Herholz und Eiber sind schon in Meinerzhagen angekommen. Nicht schlecht für ältere Herren!

+++ Noch eine Viertelstunde, dann geht es offiziell los. Wer wissen will, was er an der Strecke unternehmen kann, der sollte einen Blick auf unsere interaktive Karte werfen.

+++ Schalksmühle: Der ökumenische Gottesdienst mit Sebastian Göpfert (Freie Evangelische Gemeinde), Doris Korte, Thorsten Beckmann (Evang. Gemeinde) und Armin Rogge (Kath. Gemeinde) läuft gerade. Der gemischte Chor singt. Korte spricht über das gemeinsame Unterwegssein, sowohl die verschiedenen christlichen Gemeinden beim Gottesdienst als auch die Teilnehmer beim Autofreien Volmetal.

+ Gottesdienst in Schalksmühle © Opfermann

+++ In Lüdenscheid-Brügge ist bereits vor dem offiziellen Start viel los. Ganze Familienverbände sind unterwegs - vermutlich wegen der am Nachmittag größeren Hitze. Es gab auch schon erste Pannen. An der Aral-Tankstelle an der Talstraße, Ecke Volmestraße werden nicht wenige Reifen aufgepumpt.

+++ Meinerzhagen: Der Lidl-Parkplatz in Meinerzhagen, der zweite offizielle Einstiegspunkt neben Schalksmühle, füllt sich langsam. Das Thermometer zeigt bereits 30 Grad an.

+++ Schalksmühle: Ganz zu ist die Strecke noch nicht. Ab und zu fahren noch einzelne Autos über die B54. Unter Beifall muss jetzt noch jemand auf dem Netto-Parkplatz sein Auto umsetzen. Es steht nämlich mitten auf dem Gottesdienst-Gelände. Der geht gleich los.

+++ Ein paar Infos zur Strecke: Der für motorisierte Fahrzeuge gesperrte Abschnitt ist 21 Kilometer lang. Es gibt zwei Einstiegspunkte: in Schalksmühle und in Meinerzhagen, wo das "Autofreie Volmetal 2019" um 10.30 Uhr auch offiziell eröffnet wird.

+++ Die ersten Radler versammeln sich auf dem Netto-Parkplatz in Schalksmühle, so wie Familie Derynck. Sie sind jedes Mal beim Autofreien Volmetal dabei - seit der Sohn mit dem Laufrad mitmachen konnte. Bis Meinerzhagen wollen sie bei der hitze aber nicht fahren.

+ Schalksmühle: Die Familie Derynck ist dabei! © Opfermann

Noch ist die Kreuzung Talstraße/Volmestraße geöffnet. Um 10.30 Uhr wird dort ein LKW quer gestellt, um die Strecke abzusperren. #volmetal19 pic.twitter.com/xNgu9dCGK7 — Come-on (@comeon_de) June 30, 2019

+++ Ab 10.30 Uhr wird die B54 gesperrt sein. Freigabe der Strecke ist um 11 Uhr. Gesperrt wird mittels Baken; an größeren Abzweigen stehen zudem Warnposten des THW, und die ganz großen Zufahrten werden auch noch mit quer stehenden Lastwagen, Unimogs und ähnlichem blockiert.

Macht mit bei unserem Live-Ticker zum Autofreien Volmetal. Viel Spaß auf der Strecke #volmetal19 pic.twitter.com/RMSRiLZKUu — Come-on (@comeon_de) June 30, 2019

+++ Wir haben Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper auf die hohen Temperaturen angesprochen. Sie sagt: "Alle Helfer auf der Strecke werden mit einer Extraportion Mineralwasser versorgt. Allen Gästen darf ich empfehlen, es langsam angehen zu lassen, öfter mal einen Stopp bei den vielen attraktiven Ausstellern am Wegesrand einzulegen, viel zu trinken – am besten nichtalkoholische Kaltgetränke, eine Kopfbedeckung zu tragen – vorzugsweise einen Helm, und möglichen Widrigkeiten mit einer Portion märkischer Gelassenheit zu begegnen. In Notfällen sind alle Helfer auf der Strecke ansprechbar und mit der Einsatzzentrale im Rathaus Meinerzhagen verbunden. Von dort aus wird unverzüglich professionelle Hilfe auf den Weg gebracht."

+++ Unsere Reporter Stefan Herholz und Bernd Eiber haben sich mit ihren Rädern von den Lüdenscheider Nachrichten ins Volmetal aufgemacht. Sie berichten ebenso von der Strecke wie Simone Benninghaus, Kerstin Zacharias, Johannes Becker, Johannes Opfermann und Sebastian Schmidt.

+ Unsere Reporter Stefan Herholz und Bernd Eiber haben sich mit ihren Rädern von Lüdenscheid ins Volmetal aufgemacht. © Stock

+++ Der Deutsche Wetterdienst warnt vor hoher UV-Strahlung. Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme (SPF 15+), Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten, heißt es auf der Internetseite des DWD: Weitere UV-Schutztipps gibt es hier.

+ Es wird warm im Kreis. © DWD

+++ Das Autofreie Volmetal ist schon am Morgen präsent. In Lüdenscheid sind ungewöhnlich viele Radfahrer unterwegs.

+++ Sieben Reporterinnen und Reporter sind vor Ort und berichten, was auf der Strecke und daneben passiert. Sie können sich an diesem Live-Ticker beteiligen! Posten Sie Fotos und Videos aus Twitter, Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #volmetal19.

+++ Es ist viel los auf und neben der Strecke: An 40 Stationen wird es Aktionen geben - von der Fahrraddraisine über Klettern und Verkehrsparcours. Welche Aktionen das sind, haben wir hier übersichtlich aufgelistet. Oder Sie werfen einen Blick auf unsere interaktive Karte. Dort sind auch die neun Toiletten-Standorte und zwei Fahrrad-Service-Stationen verzeichnet:

+++ In den nächsten Stunden werden wir Sie an dieser Stelle mit Informationen, Fotos und Videos von der Strecke versorgen. Alles Wissenswerte rund um das Event haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengefasst.

+++ Endlich wieder Autofreies Volmetal! Willkommen zu unserem Live-Ticker vom großen Event auf der B54.

So schön war es beim letzten Mal:

