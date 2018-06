YouTube-Stars im Sauerlandpark: Wir verlosen fünf Mal zwei Karten

Hemer - Lukas Rieger und Lina Larissa Strahl kommen am Samstag, 23. Juni, in den Sauerlandpark Hemer. Wir verlosen fünf Mal zwei Karten für ihren Auftritt.

Für die Zielgruppe der Zehn- bis 16-Jährigen ist der Auftritt der beiden Sänger ein echtes Highlight. Beide verdanken ihre Popularität bei den jungen Fans ihren Aktivitäten in den Sozialen Netzwerken. Bei Lina Larissa Strahl war es zudem ein Kino-Hit, der sie berühmt machte. Als 15-Jährige spielte sie erstmals die „Bibi Blocksberg“ in „Bibi und Tina“ – es folgten drei weitere Verfilmungen der Kinderserie. Regisseur Detlev Buck war auf sie aufmerksam geworden, weil Lina im Frühjahr 2013 bei der KIKA-Castingshow „Dein Song“ gewonnen hatte. Der „Bibi“-Rolle ist die mittlerweile 20-Jährige entwachsen. Aktuell konzentriert sich Lina auf ihre Musikkarriere. „Ego“ hat sie ihr aktuelles Album getauft. Weit über drei Millionen Mal wurde das neue Musikvideo auf YouTube aufgerufen. Auf Instagram begleiten sie über 500 000 Follower auf ihrem Weg.

Nicht minder bekannt bei den Teenagern ist Lukas Rieger. Der 19-jährige Lukas Rieger hat 1,9 Millionen Abonnenten bei Instagram, war Kandidat bei der TV-Show „The Voice Kids“ und gilt als deutsche Antwort auf Justin Bieber. Schon als 15-Jähriger brachte er seine erste Single „Be my Baby“ heraus. Im diesem Frühjahr hat er seine erste Europatour gestartet. Die Veranstalter denken am kommenden Samstag übrigens auch an alle Fußballfans. Am Abend spielt nämlich parallel die deutsche Nationalmannschaft gegen Schweden. Natürlich wird es im Sauerlandpark daher auch ein Public Viewing geben.

So können Sie gewinnen

Wir verlosen fünf Mal zwei Karten für das Parktube-Festival. Wichtig: Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Eltern können für ihre Kinder mitmachen.

Per Telefon: Wählen Sie die Nummer 0137 822701143 (50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich). Hinterlassen Sie dort das Stichwort „Parktube“, Name, Adresse und Telefonnummer.

Teilnahme via SMS: Schreiben Sie eine SMS an 52020 (50 Cent/SMS) mit folgenden Angaben: MZV WIN PARKTUBE, Stichwort „Parktube“, Name und Adresse.