Nach Hospital-Schließung im MK wachen jetzt "Schutzengel" über riesigen Stadtteil

Die medizinische Erstversorgung im Iserlohner Stadtteil Letmathe erfährt jetzt nach der Schließung des Marienhospitals samt Wegfall des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) einen weiteren wertvollen Baustein: eine "First-Responder"-Einheit.

Iserlohn - Wie die Feuerwehr Iserlohn mitteilte, war nach der Letmather Krankenhaus-Schließung und dem Abzug des NEF zum 1. November 2019 zunächst tagsüber ein Rettungswagen am Gerätehaus der Löschgruppen Letmathe und Stübbeken stationiert worden.

So soll gewährleistet werden, dass bei medizinischen Notfällen schneller Hilfe vor Ort ist, als wenn Notarzt und/oder Rettungswagen erst aus dem Iserlohner Zentrum anfahren müssen

Gute Nachricht: Zusätzlich wurde für die angesichts der Hospital-Schließung geschröpfte Rettungskette in Letmathe nun für die Zeit, in der der Rettungswagen nicht bereit steht, eine "First Responder"-Einheit ins Leben gerufen.

+ Dieses Foto zeigt besispielhaft die Ausstattung eines "First-Responder-Fahrzeuges". © Feuerwehr Neuenrade Dabei handelt es sich um sanitäts- oder rettungsdienstlich ausgebildete Personen, die bis zum Eintreffen der hauptamtlichen Rettungskräfte medizinische Maßnahmen ergreifen können. Umgangssprachlich wird gerne von "Schutzengeln" gesprochen.

First Responder in Letmathe: So sind sie ausgestattet

Diese Einheiten sind in der Regel sehr viel früher am Einsatzort. Sie verfügen über eine spezielle Ausrüstung - beispielsweise gehören auch ein Defibrillator, Sauerstoff, Blutdruckmessgerät, Blutzuckermessgerät, Schienen für Verletzungen der Halswirbelsäule, Absperrmaterial und Beleuchtungsgeräte dazu.

+ Mit diesem Fahrzeug fahren die "First Responder" in Neuenrade zu ihren Einsätzen. © Feuerwehr Neuenrade "First Responder" gibt es im Märkischen Kreis beispielsweise schon in Neuenrade (Löschzug Stadtmitte und Löschgruppe Affeln) oder Balve (Löschgruppe Volkringhausen). Sie haben bereits jahrelange Einsatzerfahrung - und vielen Menschen das Leben gerettet.

Jetzt im konkreten neuen Fall in Iserlohn-Letmathe werden die "First Responder" montags bis freitags von 18 Uhr bis 8 Uhr sowie an Wochenenden und feiertags den hauptamtlichen Iserlohner Rettungsdienst unterstützen.

First Responder in Letmathe überbrücken wertvolle Zeit

Kräfte der Löschgruppe Letmathe werden wertvolle Zeit - beispielsweise bei einer Reanimation - überbrücken können, bis ein Rettungswagen aus Iserlohn eintrifft.

+ Das ist die neue "First Responder"-Einheit der Löschgruppe Letmathe. © Feuerwehr Iserlohn Letmathe hat immerhin eine Fläche von rund 35 Quadratkilometern und mehr als 25.000 Einwohner. Dazu gehören Dröschede, Genna, (Unter-)Grüne, Grürmannsheide, Lasbeck, Lössel, Oestrich, Pillingsen, Roden, Stenglingsen und Stübbeken.

Christopher Rosenbaum, stellvertretender Leiter der Iserlohn Feuerwehr, lobte laut Pressemitteilung auf der Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Letmathe das Engagement und bedankte sich für die geleistete Arbeit sowie die gute Zusammenarbeit. - eB