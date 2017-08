Leitersturz: Mädchen (16) fällt aus drei Metern Höhe auf den Kopf

In ehemaliger Fabrik in Iserlohn / Rettungshubschrauber vor Ort

Rettungshubschrauber "Christoph Dortmund" flog die 16-Jährige in eine Klinik nach Dortmund.

Iserlohn - Ein 16-jähriges Mädchen ist am Dienstagmittag in Iserlohn in einer ehemaligen Fabrikhalle aus drei Metern Höhe auf den Kopf gestürzt. Die Jugendliche wurde von Rettungshubschrauber "Christoph Dortmund" in eine Klinik nach Dortmund geflogen, wie die Feuerwehr Iserlohn am Abend mitteilte.