Leichter Schneefall: Glatteis-Warnung für den Märkischen Kreis

Märkischer Kreis - Ein Hauch von Winter liegt aktuell über dem Märkischen Kreis. Im südlichen Kreisgebiet hat am frühen Donnerstagmorgen leichter Schneefall eingesetzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Wetterwarnung herausgegeben.

Gegen 6.30 hat der DWD eine amtliche Warnung vor Glatteis der Stufe 2 für den Märkischen Kreis ausgesprochen. Diese Warnung gilt voraussichtlich bis 10 Uhr.

Dazu hat am Morgen ein leichter Schneefall im Südkreis eingesetzt, der zum Teil auf den Nebenstrecken in Lüdenscheid und Umgebung und auch den Bürgersteigen für zusätzliche Glätte sorgt. Entsprechend vorsichtig sollten Autofahrer und Fußgänger in diesen Bereichen unterwegs sein.

Die Situation auf den Straßen im Märkischen Kreis ist derzeit ruhig. Größere Zwischenfälle gab es im Märkischen Kreis laut Polizeisprecher Marcel Dilling bisher nicht.

So ist die aktuelle Verkehrslage im MK