Laterne "geknutscht" und geflüchtet: Polizei sucht VW Tiguan

Iserlohn - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis sucht mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Fahrer bzw. Halter eines weißen VW Tiguan. Denn Teile eines solchen Fahrzeugs blieben in Iserloh zurück, wo ein Unbekannter eine Laterne "geknutscht" hatte und dann geflüchtet war.

Laut einer aktuellen Pressemitteilung passierte das Laternen-Malheur zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 7 Uhr. Ein noch unbekannter Täter sei am Caller Weg/Ecke Hembergstraße gegen eine Laterne gefahren.

"Anschließend flüchtete er oder sie in unbekannte Richtung und hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile zurück, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem weißen VW Tiguan ab dem Baujahr Mai 2011 gehören", so die Polizei.

Die fragt nun: "Wer kann Hinweise zum Unfall oder einem PKW machen, der einen passenden Unfallschaden aufweist? Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-7106 oder 9199-0 entgegen." - eB