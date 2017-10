Kreistag berät über neue Struktur der Förderschulen

Die Friedensschule in Lüdenscheid ist nicht im „langfristigen Konzept“ für die Förderschulen.

Märkischer Kreis - „Wir haben mit der von der Kreisverwaltung vorgelegten Empfehlung für die Standorte der Förderschulen eine tragfähige und vor allem langfristige Konzeption.“ Für FDP-Fraktionschef Axel Hoffmann gibt es deshalb keinen Zweifel, dass die Empfehlung für alle Beteiligten der richtige Weg ist.

Es sei schon unter der rot-grünen Landesregierung der politische Wille des Kreistages und der bisherigen städtischen Einrichtungsträger gewesen, die Förderschulen im Märkischen Kreis zu erhalten, erinnerte Hoffmann. „Keiner wollte schließen. Alle Beteiligten waren sich zugleich einig, die Trägerschaften in die Hände des Kreises zu geben. Entsprechende Beschlüsse liegen ja vor.“ Auch Lüdenscheid habe der Übertragung in bester Absicht zugestimmt. „Es ging um die zentrale Frage, wie wir es im Märkischen Kreis hinbekommen, den Förderbereich langfristig zu erhalten und den Fehler der alten Landesregierung auszugleichen.“

Kurz vor der Sommerpause hatte sich der neue Düsseldorfer Landtag mehrheitlich mit Union und FDP zur Rettung der Förderschulen für behinderte Kinder in Nordrhein-Westfalen bekannt und nicht auf den Vorrang von Inklusion gesetzt. Diese Entscheidung habe eine neue Entwicklung ausgelöst. Inzwischen hielten es viele Eltern für sinnvoller, ihre Kinder bei einem entsprechenden Bedarf in die Sonderpädagogik zu schicken, erklärte Hoffmann weiter. Durch den Zuwachs an Schülern würden aber Änderungen bei der Unterbringung nötig.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sei das Raumangebot am ursprünglich vorgesehenen Standort der Friedensschule in Lüdenscheid aber nicht mehr ausreichend. Die Einrichtung in Altena-Rahmede biete aufgrund ihrer Größe hingegen alle Möglichkeiten, um ein umfangreiches und qualitativ gutes Förderangebot zu schaffen. Der Vorschlag der Verwaltung: Für den zukünftigen Betrieb der Mosaikschule bleibt der jetzige Standort Lüdenscheid-Gevelndorf bestehen, hinzu kommt die Einrichtung Altena-Rahmede. Der Teilstandort Meinerzhagen wird danach fortgeführt. Eine vierte Schule führt aus Sicht des Kreises zu deutlich höheren Kosten und zu einem größeren Verwaltungsaufwand.

Hoffmann: „Es steht immer noch jedem frei zu sagen, wir ziehen uns zurück und übernehmen wieder die Trägerschaft.“ Das aber habe er noch nicht gehört. Eine Vertagung des Beschlusses sei auf keinen Fall ratsam.

Die Sitzung des Kreistages beginnt am Donnerstag um 16 Uhr im Kreishaus in Lüdenscheid, Heedfelder Straße 45.