Mendener (20) prallt nach Überholvorgang gegen einen Baum

Samstagabend auf der L687 von Langscheid in Richtung Amecke

Sundern/Menden - Ein 20-jähriger Autofahrer aus Menden ist am Samstagabend auf der L687 auf dem Weg von Langscheid in Richtung Amecke im Anschluss an einen Überholvorgang von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er leicht verletzt, der Sachschaden ist mit rund 22.000 Euro enorm.