Küchenmaschinen gestohlen: Polizei fahndet nach zwei Ladendieben

Die Polizei fragt: " Wer kennt die beiden abgebildeten Männer in der Bildmitte?"

Iserlohn - Anfang Februar haben zwei unbekannte Täter in Iserlohn zwei Küchenmaschinen gestohlen. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach ihnen.

Am 8. Februar betraten zwei Männer einen Supermarkt an der Friedrichstraße in Iserlohn und stahlen dort zwei Küchenmaschinen.

Bei ihrer Tat wurden sie von der im Markt installierten Überwachungsanlage gefilmt. Das dabei entstandene Bildmaterial gab das zuständige Amtsgericht nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei.

Hinweise zu ihrer Identität der beiden Männer nimmt die Polizei Iserlohn unter 0 23 71/91 99 61 16 oder 91 99 0 entgegen.