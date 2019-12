Bei jeder fünften Leiche im Märkischen Kreis kommt nach dem Notarzt die Kripo

Wenn bei einem Todesfall im Märkischen Kreis die Polizei auftaucht, hat das in den meisten Fällen einen wenig spektakulären Hintergrund (Symbolbild).

Märkischer Kreis - Erst kommt der Notarzt, dann die Polizei. Was sich spektakulär anhört, ist für die Kriminalpolizei tagtägliche Routine. Eine Statistik gibt es nicht, wohl aber Erfahrungswerte: Um die 1000 Mal im Jahr rücke die Polizei im Märkischen Kreis aus, weil es heißt: „Todesursache unklar“. Das schätzt Dietmar Boronowski, einer der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde. Er sichtet mit seinen Kollegen regelmäßig die Einsatzberichte der Kripo.

Wenn jemand stirbt, muss eine Leichenschau vorgenommen werden. Erst dann darf ein Totenschein ausgestellt werden. Beides ist Sache von Ärzten, sie sind zu diesem letzten Dienst am Menschen auch gesetzlich verpflichtet – nur Notärzte nicht. Das regelt das Bestattungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Boronowski hat dafür Verständnis: „Schließlich hat der Notarzt den Verstorbenen im Regelfall noch nie zuvor gesehen.“ Auch die Krankengeschichte sei ihm nicht bekannt. Deshalb müssten in vielen Fällen weitergehende Erkundigungen eingeholt werden, und das sei zunächst einmal eben Sache der Kripo.

Bei jedem fünften Todesfall kommt die Kripo

Zu den Dimensionen: Um die 5000 Todesfälle gibt es jährlich im Märkischen Kreis, bei etwa jedem fünften wird die Polizei hinzugezogen. Erst kommt die Streife, später dann die Kripo.

Dort gebe es Kollegen, die für diese Aufgabe geschult seien, berichtet Boronowski: „Die sind regelmäßig auf entsprechenden Lehrgängen, unter anderem auch in der Pathologie.“

Belastung für die Angehörigen

Die Regel ist, dass die Beamten die Leiche vor Ort gründlich untersuchen. „Normalerweise werden sie auch versuchen, den Hausarzt zu kontaktieren, um Näheres zur Krankengeschichte des Verstorbenen zu erfragen“, erklärt Boronowski und räumt ein, dass das Prozedere für die Angehörigen natürlich belastend sei.

Vom Ableben des Menschen bis zu seiner Überführung in die Leichenhalle können einige Stunden vergehen. Hätten die ermittelnden Polizeibeamte auch nur den geringsten Zweifel daran, dass eine natürliche Todesursache vorliegt, werde die Leiche beschlagnahmt, schildert Boronowski. Da sei aber nur selten der Fall.

Soll Obduktion erfolgen oder nicht?

Dann kommt eines der Beerdigungsunternehmen zum Zuge, die bei der Polizei unter Vertrag stehen und an die diese Aufträge reihum vergeben werden. „Da gibt es eine Liste, an die die Kollegen sich halten müssen, so ähnlich wie bei den Abschleppdiensten“, schildert Boronowski.

Wichtig sei, dass diese Bestatter über eine Kühlkammer verfügen. In der werde der Leichnam so lange aufbewahrt, bis die Staatsanwaltschaft darüber entschieden hat, ob eine Obduktion erfolgen soll oder nicht.

Die häufigsten Todesursachen

Häufigste Todesursache sind im Märkischen Kreis Herz-Kreislauf-Erkrankungen (34 Prozent aller Todesfälle). Es folgen Krebserkrankungen (knapp 25 Prozent) und Krankheiten des Atmungssystems (etwa neun Prozent).

Von den rund 5000 Todesfällen im Jahr 2017 waren weit über 90 Prozent auf natürliche Gründe zurückzuführen. Bei den unnatürlichen Todesarten sind „Straftaten gegen das Leben“, also Mord, Totschlag und Körperverletzung mit Todesfolge, eher selten. 13 solcher Fälle wurden 2017 im Kreis von der Kriminalpolizei registriert, 2018 waren es neun – wobei die Kriminalstatistik in dieser Rubrik aber auch Mordversuche aufführt.

Die Nummer eins unter den unnatürlichen Todesfällen sind Stürze (81 Fälle in 2017), es folgen Selbsttötungen (36) und Verkehrsunfälle (13). Ertrinken führte in zwei Fällen zum Tod.