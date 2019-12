Keine Beute trotz acht Versuchen: Kriminelle verzweifeln an Geldautomaten im MK

Fleißig, aber nicht erfolgreich: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag acht Geldautomaten im Märkischen Kreis zu knacken - und machten trotzdem keine Beute.

Iserlohn/Hemer/Menden - Acht typgleiche Geldautomaten einer Bank in Iserlohn, Hemer und Menden probierten Unbekannte zu knacken. Sie brachen nach Angaben der Polizei jeweils ein Bedienteil ab, um die Software der Automaten zu manipulieren und das Geld auszuzahlen. Dies funktioniert demnach nicht.

Die Automaten wurden zunächst stillgelegt. Nach Angaben der Polizei werden diese erst überprüft und sollen im Laufe des Dienstags wieder funktionsbereit sein.

Der Schaden an den Automaten ist laut den Beamten gering.

