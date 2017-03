Kriminalstatistik für den Märkischen Kreis: Weniger Wohnungseinbrüche

Lüdenscheid - Die Kriminalstatistik für den Märkischen Kreis lieferte einmal mehr zwei wesentliche Erkenntnisse, die Michael Kuchenbecker als Leitender Polizeidirektor prägnant zusammenfasste: „Das Grundböse schläft nie, die Polizei aber auch nicht.“ Doch die Zahlen aus dem vergangenen Jahr lieferten Achim Spröde, Leiter Direktion Kriminalität, genügend Stoff, um verschiedene Delikte näher zu beleuchten. Insgesamt sind die Straftaten im Kreis leicht rückläufig. Dagegen ist die Aufklärungsquote gestiegen.

25 338 Straftaten verzeichnete die Kreispolizei im vergangenen Jahr – ein Minus von 0,7 Prozent gegenüber 2015. Die Aufklärungsquote kletterte hingegen von 52,7 auf 54,3 Prozent. Damit liegen die MK-Ermittler um fast vier Prozent über dem Landesdurchschnitt.

Einen Rückgang stellen die Beamten zum Beispiel für den Bereich der Wohnungseinbrüche fest. 905 Fälle weist die jüngste Statistik nach dem Negativrekord von 2015 aus. Seinerzeit nahmen die Beamten 1065 Anzeigen auf.

Dass die Ganoven diesmal sogar bei rund der Hälfte der ausbaldowerten Objekte aufgeben mussten, hat für Spröde zwei wesentliche Ursachen: Die Sicherungsmaßnahmen an Fenstern und Türen sind deutlich effektiver und die Nachbarn wesentlich aufmerksamer geworden. Wie erfolgreich die schnelle Reaktion von Anwohnern sein kann, zeigte sich erst kürzlich in Altena.

Eine Wohnungsinhaberin hatte verdächtige Gestalten beobachtet und über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Die konnte wenig später drei Personen auf frischer Tat festnehmen. „Wir fahren raus“, ermunterte Kuchenbecker die Märker, bei Auffälligkeiten zum Telefon zu greifen.

Das Täterprofil weist dabei häufig in bestimmte Richtungen: „Ausländische Gruppierungen aus bestimmten Ruhrgebietsecken reisen bestens organisiert an“, weiß Spröde. „Die Polizei trifft nicht auf Laien.“ Mit einer Aufklärungsquote von 22,1 Prozent (zehn Prozent in 2015) sei die Behörde schon auf einem guten Weg. „Aber wir wollen natürlich mehr. Wir ruhen uns auf keiner Zahl aus.“ Erst recht sei die Quote kein Trost für diejenigen, deren Wohnung durchwühlt und umgekrempelt worden sei.

Wenn dagegen die Kurve bei den schweren Körperverletzungen (plus 19,3 Prozent) nach oben zeigt, hat der Kriminaldirektor dafür eine simple Erklärung parat: Der Fußball bleibt nicht ohne Wirkung. „In EM- und WM-Jahren nehmen die Delikte zu.“ Mehr Public-Viewing-Veranstaltungen führten zu mehr Alkoholkonsum und in der Folge zu mehr Tätlichkeiten. „Im nächsten Jahr ist dieser Teil voraussichtlich entspannter“, wagte Spröde eine Prognose.