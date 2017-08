Virus-Alarm: Kreis nimmt 1500 Rechner und 120 Server vom Netz

[Update 16.05 Uhr] Märkischer Kreis - Wegen Problemen bei der technischen Infrastruktur sind die Dienststellen der Kreisverwaltung am heutigen Montag nur eingeschränkt arbeitsfähig. Darauf weist der Märkische Kreis hin. Konkret: Wegen eines Virus' wurden ruind 1500 Rechner und 120 Server seit Sonntagabend vom Netz genommen.

Am Sonntagabend kam laut einer Pressemitteilung des Märkischen Kreises von Montagnachmittag die erste Warnmeldung: Das Anti-Virenprogramm der Kreisverwaltung habe einen „Eindringling“ gemeldet. Und weiter:

"In einer Word-Datei im Mail-Anhang versteckte sich offenbar ein Virus. Betroffen waren zunächst nur fünf PCs. Sofort wurden von der IT-Abteilung im Lüdenscheider Kreishaus alle Server vom Netz genommen und die Verbindungen nach außen gekappt.

Die ganze Nacht arbeiteten die Techniker, unterstützt vom Personal des IT-Dienstleisters, um das Computer-Problem zu beheben, zumal nicht bekannt war, wie sich der Virus in der IT-Infrastruktur verbreitet. Schnell wurde jedoch klar, ein normaler Dienstbetrieb wird zumindest am Montag, 28. August, nicht möglich sein", schreibt Kreispressesprecher Hendrik Klein.

„Es ist sehr ärgerlich, dass der Service der Kreisverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger nicht im gewohnten Maße zur Verfügung stehen kann. Sehr gut ist, dass unser IT-Warnsystem vorbildlich gearbeitet hat. Immerhin sind wir beim Kreis für hunderttausende personenbezogener Daten verantwortlich“, wird Landrat Thomas Gemke zitiert.

Erste Hinweise auf den Virus habe es bundesweit am Freitag gegeben. Welchen Schaden er eventuell anrichten könne, sei nicht bekannt. Die Computer-Fachleute der Kreisverwaltung hätten unter anderem das Landeskriminalamt sowie das Cert-Team (Computer Emergency Response Team) des Landes informiert

Noch in der Nacht hatten die Techniker der Kreisverwaltung damit begonnen, alle 120 Server auf den unbekannten Eindringlich zu untersuchen. 50 Prozent von den Servern waren "befallen". Alle wurden mittlerweile gescannt und gesäubert. Aber auch alle 1.500 PCs müssen überprüft werden. Betroffen sind Rechner aus allen Bereichen.

Ziel der Techniker ist es, vor allem die publikums-intensiven Bereich der Kreisverwaltung so schnell wie möglich wieder ans Netz zu bekommen. Dies sind vor allem die Zulassungsstelle, die Bürgerbüros im Lüdenscheider Kreishaus sowie am Griesenbrauck in Iserlohn, die Ausländerabteilung, die Dienststellen der Pflegeberatung und des Fachdienstes Soziales in Altena.

Vom Virus-Befall nicht betroffen ist glücklicherweise die Kreisleitstelle der Feuerwehr.