Kreishaus telefonisch wieder erreichbar

[Update, 12.30 Uhr] Märkischer Kreis - Die Störung an der Telefonanlage im Lüdenscheider Kreishaus ist behoben. Die Mitarbeiter sind wieder telefonisch erreichbar. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Freitagmittag mit.

Wegen technischer Probleme an der Telefonanlage war das Kreishaus in Lüdenscheid am Freitagvormittag für mehrere Stunden nicht erreichbar.

Die Anschlüsse des Bürgerbüros Am Griesenbrauck in Iserlohn sowie die Kreishäuser in Altena waren von den Problemen nicht betroffen. Auch die Dienststellen des Sozialpsychiatrischen Dienstes und des Jugendamtes in den einzelnen Gemeinden konnten angerufen werden.