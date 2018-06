Kreishaus Lüdenscheid: Bauausschuss stimmt für Erweiterungsbau 

Darstellung der Verwaltung "plausibel"

Der Bauausschuss stimmte einer Kreishaus-Erweiterung zu.

Märkischer Kreis - Einstimmig beschloss am Mittwoch der Bauausschuss den Erweiterungsbau am Kreishaus in Lüdenscheid. Der grobe Kostenrahmen für das Projekt liegt bei knapp 11,5 Millionen Euro. Das von der Verwaltung vorgestellte Konzept sieht drei Schwerpunkte vor.