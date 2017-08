Kreishaus in Lüdenscheid: 1000 neue Fenster

Groß, weit verzweigt und mit vielen Fenstern versehen: In diesem Jahr werden 1000 Fenster des Kreishauses an der Heedfelder Straße ausgetauscht.

Lüdenscheid - „Sauerländer Schieferdach“ zweiter und letzter Teil: Handwerker haben die Rückfront des zentralen Altgebäudes der Berufskollegs am Raithelplatz eingerüstet, um den Verwaltungstrakt neu einzudecken. Den ersten Teil hatten die Dachdecker im Sommer des vergangenen Jahres erledigt.

Dabei kann Manfred Fischer, Gebäudemanager beim Märkischen Kreis, zur Halbzeit der Baumaßnahme eine gute Nachricht verbreiten. Statt der veranschlagten Kosten in Höhe von einer halben Million Euro wird es für den Haushalt spürbar günstiger. „Wir werden mit 350 000 Euro für den zweiten Abschnitt hinkommen.“ Günstige Angebote hätten die ursprünglichen Schätzungen erfreulicherweise nach unten korrigiert.

Angesichts der guten Konjunkturlage im Handwerk sei es derzeit gar nicht so einfach, mehrere Angebote auf eine Ausschreibung zu erhalten. „Das kommt ganz auf die Gewerke an.“. Manchmal seien zwei bis drei Angebote schon ein erfreulicher Rücklauf, mitunter gebe es aber auch nur ein einziges.

+ Welche Lösung für die Fenster im Verwaltungsgebäude des Berufskollegs gefunden wird, ist noch offen. © Bernd Eiber Eine Mammutaufgabe ganz anderer Art steht in den nächsten Wochen im Kreishaus an: 1000 Fenster werden ausgetauscht. Kalkulierte Kosten hierfür inklusive Beiarbeiten betragen rund 1,15 Millionen Euro. In einem ersten Schritt wurden im vergangenen Jahr 200 Fenster in dem 1987 bezogenen Verwaltungsgebäude ausgetauscht.

Mit dem Wechsel soll die Energieeffizienz verbessert werden. Die zweite Fortsetzung im Kreishaus startet in der kommenden Woche im Bürgerbüro. Das wird derzeit bis weit in den September hinein umfangreich saniert. Wenn die Fensterbauer dort ihre Arbeiten beendet haben, werden sie sich Stock für Stock bis unters Dach vorarbeiten.

Pro Büro wird für den Austausch „Pi mal Daumen“, mit einem Arbeitstag gerechnet. Das setzt in den nächsten Wochen ein ausgedehntes Rotationssystem in Gang. Gleichzeitig werden in einem ersten Bauabschnitt für rund 130 000 Euro die Fugen an der Natursteinfassade erneuert. Mit zwei Folgen ist es beim verschachtelten Bürokomplex nicht getan. Für das nächste Jahr stehen bereits weitere 800 Fenster im Auftragsbuch. Das „Kommunalinvestitionsförderungsprogramm“ ist zwar ein extrem sperriger Begriff, dahinter verbirgt sich aber ein gut gefüllter Fördertopf, der die Herkulesaufgabe finanziell überhaupt erst ermöglicht. 90 Prozent der Kosten werden bezuschusst.

Noch in der Schwebe mit den Denkmalbehörden ist die Entscheidung über neue Fenster des denkmalgeschützten Verwaltungstrakts der Berufskollegs am Raithelplatz. Kann der alte und teils schon brüchige Bestand noch erhalten werden, oder sind neue Holzfenster, die den Denkmal-Charakter des Gebäudes erhalten, sinnvoller?