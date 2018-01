Kreditarten: Die gängigsten Darlehen für Privatverbraucher

Ein Kredit für jede Lebenslage – das ist das Versprechen vieler Finanzinstitute. Sowohl Filialbanken als auch Online-Kreditgeber bieten Ihnen daher ein breites Portfolio an Darlehen. Wir stellen Ihnen die gängigsten Kreditarten vor.

Darlehen nach Verwendungszweck

Kredit ist nicht gleich Kredit. Je nachdem, wofür Sie ein Darlehen brauchen, wählen Sie aus einer Vielzahl von Kreditarten aus. Schließlich passt nicht jede Variante zu Ihrem Finanzierungswunsch. Das „klassische“ Darlehen ist ein zweckgebundener Ratenkredit. In Deutschland nutzen die meisten Menschen diese Form der Geldleihe. Am häufigsten finanzieren sie damit ein Auto oder eine Immobilie.

Der Unterschied zu anderen Kreditarten besteht darin, dass Sie das geliehene Geld ausschließlich für einen bestimmten Zweck verwenden. Dazu müssen Sie sich als Interessent verpflichten, profitieren im Gegenzug allerdings auch von besonderen Konditionen. Denn bei zweckgebundenen Krediten fällt der Zinssatz in der Regel geringer aus. Der Grund: Ihre Bank stuft ein neues Auto oder eine Immobilie als finanzielle Sicherheit ein und bewertet so das Risiko eines Zahlungsausfalls als gering. Daraus resultiert eine günstige Verzinsung, sodass Sie niedrigere Kreditraten bezahlen.

Kreditarten für bestimmte Berufsgruppen

Sind Sie Student, Minijobber oder Auszubildender, ist Ihr Verdienst naturgemäß geringer als bei einem fest angestellten Arbeitnehmer. Droht Ihnen ein finanzieller Engpass – etwa durch eine Mieterhöhung oder eine Autoreparatur – sollten Sie schnell reagieren, damit kein Loch im Portemonnaie entsteht.

In diesem Fall helfen Ihnen verschiedene Kreditarten, die Ihre besondere Lebensphase berücksichtigen. So bieten Ihnen Filialbanken oder Online-Finanzdienstleister Kurzzeitkredite an oder Sie zahlen das geliehene Geld deutlich später zurück. Beantragen Sie zum Beispiel einen Studentenkredit, müssen Sie diesen erst nach Ende Ihres Studiums vollständig begleichen. Zudem profitieren Sie von günstigen Zinsen.

Auch für Selbstständige und Arbeitslose bieten Finanzdienstleister spezielle Kredite an, bei denen nur eine mittlere Bonität Bedingung ist und sogar negative Schufa-Einträge nicht ins Gewicht fallen.

Klein – oder 30-Tage-Kredit als schnelle Zwischenfinanzierung

Der 30-Tage-Kredit ist eine schnelle Lösung für ein kurzzeitiges Finanzierungsproblem. Diese Kreditform unterscheidet sich von anderen Krediten in zwei Punkten:

Der auszuzahlende Betrag ist niedrig und beläuft sich bei den meisten Anbietern auf eine Summe von zwischen EUR 100 und EUR 3.000. Die Laufzeit ist mit 30 Tage sehr kurz gewählt gewährt.

Besicherte Kredite

Beantragen Sie ein Darlehen und das Finanzinstitut bewertet Ihre Bonität schlecht, kommen Sie für ein Darlehen nicht in Frage. Außer, Sie beantragen einen speziell besicherten Kredit. Dann setzen Sie eine andere Person als zweiten Kreditnehmer ein, der als Schuldner eintritt und für die Geldleihe haftet.

In die gleiche Richtung geht ein Kredit mit Bürgschaft. In diesem Fall verpflichtet sich ein Dritter dazu, Ihre monatlichen Darlehenskosten zu übernehmen, sollten Sie nicht zahlungsfähig sein. So verringert sich für Ihr Finanzinstitut das Risiko eines Zahlungsausfalls.

Kredite mit Verfügungsrahmen

Zu den meist genutzten Kreditarten zählen Darlehen mit einem bestimmten Verfügungsrahmen. Ihre Kreditkarte funktioniert nach diesem Prinzip – und auch der Dispositionskredit. Dieses gängige Darlehen erhalten Sie von Ihrer Bank, wenn Sie regelmäßig Geld einzahlen. Innerhalb des vereinbarten Verfügungsrahmens – je nach Finanzinstitut zum Beispiel bis zu 2.500 Euro – erhebt die Bank Kreditzinsen.

Brauchen Sie hin und wieder eine kleinere Summe Geld, eignet sich der Dispositionskredit. Damit begleichen Sie etwa unerwartete finanzielle Forderungen oder die Rechnungen für Möbel und teure Geräte. Achten Sie jedoch darauf, den Dispokredit nicht auszureizen – die Zinsen fallen teilweise sehr hoch aus. Im Schnitt liegen sie bundesweit bei 9,78 Prozent. So entstehen hohe Kosten.

Eine zinsgünstigere Alternative stellt der Rahmen- oder Abrufkredit dar. Bei dieser Darlehensform passt die Bank den Verfügungsrahmen jederzeit selbst an und Zinsen fallen nur auf die tatsächlich verbrauchte Geldsumme an. Zudem entscheiden Sie relativ flexibel, wie hoch die Kreditraten ausfallen – Ihr Finanzinstitut gibt Ihnen lediglich einen Mindestbetrag vor, den Sie monatlich bezahlen.

Darlehen von alternativen Geldgebern

Suchen Sie einen Kreditgeber, gehören klassische Filialbanken und Online-Finanzdienstleister zu den ersten Adressen. Dabei bieten Ihnen auch alternative Geldgeber verschiedene Darlehen an – etwa über spezielle Vermittlungsbörsen im Internet.

Das ist vor allem interessant, wenn Sie als Selbstständiger oder Freiberufler nur ein unregelmäßiges Einkommen beziehen und Ihnen die Filialbank eine Geldleihe verwehrt. Neben Privatpersonen treten auch Unternehmen und Versicherungen als Kreditgeber auf.