Wo wohnen Sie? Hier sehen Sie, wie lange Sie von dort zum Krankenhaus brauchen

Lüdenscheid - Wie lange brauche ich bis zum nächsten Krankenhaus? Die Antwort auf diese Frage kann über Leben und Tod entscheiden. Im Märkischen Kreis wird sie ganz unterschiedlich beantwortet.

Knapp 64 Prozent der in ländlichen Regionen lebenden Bevölkerung in Deutschland erreichen innerhalb von 15 Minuten das nächste Krankenhaus mit einer Basisversorgung. Diese Erreichbarkeiten ergeben sich aus dem neuen Krankenhaus-Atlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder.

Hier geht es zur interaktiven Karte

Das interaktive Kartenangebot zeigt erstmals die Erreichbarkeit von allen möglichen Standorten in Deutschland zum nächsten Krankenhaus. Nutzer können dabei nicht nur nach Krankenhäusern mit Basisversorgung und allgemeinen Fachabteilungen suchen, sondern auch nach speziellen medizinischen Leistungen filtern.

Wo liegt beispielsweise das nächste Krankenhaus mit Angeboten für Kinder und Jugendliche oder ältere Menschen? Wie schnell ist ein Krankenhaus mit Angeboten in der Frauenheilkunde oder Geburtshilfe erreichbar, wie schnell eines mit psychiatrischer beziehungsweise psychosomatischer Fachabteilung?

Die Erreichbarkeiten werden in Minuten angegeben und beziehen sich auf die Fahrtzeit in einem Pkw bei ungestörter Verkehrslage. Grundlage der Berechnung ist der Straßendatenbestand des offenen Gemeinschaftsprojektes OpenStreetMap (OSM).

Und wie ist die Situation im Märkischen Kreis?

Die Erreichbarkeit der Krankenhäuser mit Basisversorgung, ist im Dreieck Lüdenscheid, Werdohl, Plettenberg für eine ländliche Region außergewöhnlich gut - innerhalb von 15 Minuten ist man dort. Auch die Versorgung im Nordkreis (Iserlohn und Letmathe) ist flächendeckend.

Gelbe und sogar rote Fläche (bis 30 Minuten) gibt es im Bereich Altena sowie in Kierspe. Diese Daten beziehen sich auf die Basisversorgung. Geht es um Erreichbarkeit des nächsten Krankenhauses mit Geburtsheilkunde-Angebot sieht es dagegen deutlich schlechter aus. Die Erreichbarkeit ist eigentlich nur in der Region rund um Lüdenscheid gut. In Plettenberg und Neuenrade müssen Hilfesuchende teilweise bis zu 45 Minuten Fahrtweg auf sich nehmen.