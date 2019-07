Aus für Krankenhaus im MK: Jetzt soll die Stadt übernehmen

+ © Goor-Schotten Wird das Marienhospital in den Konzern Stadt integriert? Die Iserlohner SPD will das prüfen lassen. © Goor-Schotten

Märkischer Kreis - Gibt es noch eine Chance für das Marienhospital in Iserlohn-Letmathe, nachdem der Kreistag vor knapp einer Woche mit Mehrheit in geheimer Abstimmung das Aus zum Jahresende beschlossen hat? Die Iserlohner SPD will die Übernahme des Krankenhauses in die städtische Regie prüfen lassen.