Erwischt! Kradfahrer (32) handelt sich mächtig Ärger ein

Iserlohn - Und plötzlich flog ein durchsichtiger Beutel in hohem Bogen auf den Boden - darin ein Pulver... Ein Kradfahrer (32) aus Iserlohn - aktuell ohne festen Wohnsitz - hat nach einer Verkehrskontrolle mächtig Ärger am Hals. Nicht nur wegen der Drogen, die er dabei hatte. Sondern auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Zulassung und Versicherungsschutz sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der ganze Fall hier!

Eine Polizeistreife stoppte den 32-Jährigen mit seinem Krad am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in der Straße "Am Hochbehälter".

Als der Iserlohner seinen Personalausweis herausgezogen habe, sei ein kleiner, durchsichtiger Beutel mit einer pulvrigen Substanz auf den Boden gefallen. Der 32-Jährige habe erklärt, dass es sich um "Pep" handele - eine synthetische Droge.

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis teilte weiter mit:

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs

"Vor zwei Tagen habe er zuletzt Betäubungsmittel konsumiert. Er konsumiere regelmäßig Marihuana. Dass sowie sein allgemeines Verhalten legten den Verdacht nah, dass er unter Drogeneinfluss fuhr.

Die nur an einer Schraube hängende Verschalung war nicht die einzige technische Veränderung: Das Krad schafft 50 km/h, wie der Fahrer freimütig erklärte. Es ist aber eigentlich nur als Mofa zugelassen und versichert.

Urinvortest bestätigt ersten Verdacht

Deshalb fuhr er ohne Zulassung, ohne Versicherungsschutz und natürlich auch ohne die für dieses Tempo nötige Fahrerlaubnis. Bei einem Blick ins Helmfach entdeckten die Beamten einen verbotenen Teleskopschlagstock. Der wurde ebenso sichergestellt wie das ganze Mofa.

Ein Urinvortest bestätigte den Rauschgift-Verdacht. Nach Abnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache musste der Mann auf andere Art nach Hause fahren.

Anzeigen wurden geschrieben wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung, ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss. Dazu kommen Anzeigen wegen Verstoßes gegen Waffengesetz und wegen des Besitzes von Drogen."