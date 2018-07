Waldbrand in Iserlohn: Schläuche über 2,5 Kilometer zur Einsatzstelle gelegt

Weitere Feuer am Dienstag in Plettenberg und Balve

+ © Markus Klümper © Markus Klümper

[Update 19.35 Uhr] Iserlohn/Balve/Plettenberg - Großes Feuer in einem Wald in Iserlohn, weitere Einsätze zuvor auf einem abgeernteten Kornfeld in Balve-Beckum sowie an einer Böschung in Plettenberg-Hechmecke: Die anhaltend hohen Temperaturen sorgen in der trockenen Vegetation auch am Dienstag für Feuerwehr-Einsätze, die wir an dieser Stelle zusammenfassen. Bereits am Montag hatte es im Märkischen Kreis einen Flächenbrand gegeben - und zwar in Iserlohn.