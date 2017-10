Konjunkturumfrage: Unsicherheiten trotz eines hervorragenden Wirtschaftsklimas

Märkischer Kreis - Das Konjunkturklima in Südwestfalen steigt auf ein Sieben-Jahres-Hoch, die Auftragsbücher der Unternehmen sind gut gefüllt und doch sieht Ralf Stoffels, Präsident der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK), eine Reihe von Unsicherheiten auf die Betriebe zukommen, die den Höhenflug bremsen. „Wir sind an der Decke angekommen.“

Das betonte der Kammerpräsident bei der Vorstellung der Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage. 243 Unternehmen mit fast 30 200 Beschäftigten aus allen Wirtschaftsbereichen im Märkischen Kreis, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Hagen gaben ihre aktuelle Einschätzung ab. Die Umfrage wurde im September unmittelbar vor der Bundestagswahl abgeschlossen.

Das Positive: 95 Prozent der Befragten beurteilen ihre derzeitige Situation mit gut oder befriedigend. 89 Prozent rechnen sogar mit noch besseren oder gleichbleibend guten Geschäften im Verlauf der nächsten zwölf Monate, erklärte SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat. Triebfeder der südwestfälischen Konjunktur sei nach wie vor die Industrie.

Export brummt

„Vor allem das Exportgeschäft brummt.“ 41 Prozent des Warenverkehrs fließt ins Ausland. „Eine Beschränkung des Freihandels wäre für die märkische Wirtschaft ein Schlag in die Magengrube.“ Eine sehr gute Geschäftslage kennzeichne die Baubranche – „Im Gewerbebau drehen sich die Kräne“ – , der Handel gebe sich noch zurückhaltend, hoffe aber auf eine lebhafte Konsumstimmung zum Jahresende und der Dienstleistungssektor schwimme ruhig vor sich hin. „Die sonst übliche Herbst-Eintrübung fällt in diesem Jahr aus“, stellte Dr. Geruschkat fest.

Arbeitsmarkt sei leer gefegt

Als Mittelständler kippte Stoffels aber reichlich Wasser in den sonst edlen Wein. Ein Unternehmer müsse auch die Zukunft im Blick haben – und die sei von zahlreichen Unsicherheiten geprägt. Das Hauptproblem: Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt. Es werde inzwischen über einen Mangel an Fachkräften wie auch an ungelernten Arbeitskräften geklagt. „Wir schaffen es mitunter nicht, die Aufträge so zeitnah abzuarbeiten, wie es die Kunden wünschen. Es besteht das Risiko, dass Unternehmen ihr Wachstumspotenzial aufgrund fehlender Arbeitskräfte nicht realisieren können.“

Ganze Reihe von Maßnahmen

Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen wollen Kammer und Unternehmen einen Ausweg finden: so sollen Langzeitarbeitslose eine Perspektive finden, ein Inklusionsberater analysiert die Einsatzmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung und über Flüchtlingsprojekte wird die Integration vorangetrieben. Dazu wünschen sich die Kammerspitzen eine bessere Vorbereitung auf die Berufsmöglichkeiten durch die Schulen und bieten Kooperationen an.

9000 offene Stellen im Kammerbezirk

Geruschkat: „Wir müssen alle Schubladen ziehen.“ 9000 offene Stellen machten den Bedarf der Wirtschaft deutlich. So bleibe vielen Betrieben bislang nur der Weg über Sonderschichten der Belegschaft. Überdurchschnittlich steigende Arbeitskosten, hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie fehlende Rahmenbedingungen beim Breitbandausbau und in der Verkehrsinfrastruktur führten ebenfalls nicht zu einer besseren Ergebnislage. Stoffels Fazit: „Irgendwann ist jede Party mal zu Ende.“