Kommunalwahl im MK: Wer wird neuer Landrat? Bürgermeister-Duelle in den drei größten Städten

Märkischer Kreis - Am 27. September ist Tag der Entscheidung: In drei Städten des Märkischen Kreises bestimmen die Wähler per Stichwahl ihre Bürgermeister. Alle MK -Bürger sind aufgerufen, einen neuen Landrat zu wählen. Es sind die letzten Entscheidungen der Kommunalwahl 2020 in NRW. Entwicklungen und Ergebnisse im Newsblog:

Kommunalwahl im MK: Stichwahlen in Lüdenscheid, Iserlohn und Menden

+++ Offen ist die Bürgermeister-Frage in Lüdenscheid, Iserlohn und Menden. In diesen Städten erreichte keiner der Kandidaten im ersten Anlauf die absolute Mehrheit der Stimmen. Die Zusammensetzung der Stadt- und Gemeinderäte steht dagegen bereits seit der Kommunalwahl am 13. September fest.

+++ Das sind die Bürgermeister-Duelle in den drei Kommunen des Märkischen Kreises:

Lüdenscheid : Sebastian Wagemeyer (SPD) gegen Christoph Weiland (CDU)

: Sebastian Wagemeyer (SPD) gegen Christoph Weiland (CDU) Iserlohn : Eva Kirchoff (CDU) gegen Michael Joithe (Die Iserlohner)

: Eva Kirchoff (CDU) gegen Michael Joithe (Die Iserlohner) Menden: Dr. Roland Schröder (parteilos) gegen Sebastian Arlt (CDU)

Kommunalwahl im MK: 11 Bürgermeister schafften es im ersten Anlauf

+++ In Lüdenscheid kam SPD-Kandidat Sebastian Wagemeyer auf 46,8 Prozent und tritt in der Stichwahl gegen Christoph Weiland (CDU/35,7) an. In Menden duellieren sich der parteilose Dr. Roland Schröder (parteilos/39,7 Prozent) und Sebastian Arlt (CDU/30,6).

+++ In Iserlohn holte CDU-Kandidatin Eva Kirchhoff am 13. September den mit Abstand größten Stimmenanteil (39,8 Prozent). Dahinter setzte sich Michael Joithe (Die Iserlohner) mit knappem Vorsprung gegen SPD-Mann Martin Thomas Luckert durch (15,8 gegen 15,0 Prozent) und zog in die Stichwahl ein.

+++ In allen anderen Kommunen des Märkischen Kreises wurden die Bürgermeister-Wahlen bereits im ersten Anlauf entschieden. Mit absoluter Mehrheit gewannen in den einzelnen Städten und Gemeinden:

Altena : Uwe Kober (CDU/55,5 Prozent)

: Uwe Kober (CDU/55,5 Prozent) Balve : Hubertus Mühling (CDU/66,7)

: Hubertus Mühling (CDU/66,7) Halver : Michael Brosch (SPD/68,9)

: Michael Brosch (SPD/68,9) Hemer : Christian Schweitzer (CDU/69,3)

: Christian Schweitzer (CDU/69,3) Herscheid : Uwe Schmalenbach (parteilos/ohne Gegenkandidat)

: Uwe Schmalenbach (parteilos/ohne Gegenkandidat) Kierspe : Olaf Stelse (parteilos/68,7)

: Olaf Stelse (parteilos/68,7) Meinerzhagen : Jan Nesselrath (CDU/70,2)

: Jan Nesselrath (CDU/70,2) Neuenrade : Antonius Wiesemann (CDU/54,8)

: Antonius Wiesemann (CDU/54,8) Plettenberg : Ulrich Schulte (parteilos/56,3)

: Ulrich Schulte (parteilos/56,3) Schalksmühle : Jörg Schönenberg (parteilos/ohne Gegenkandidat)

: Jörg Schönenberg (parteilos/ohne Gegenkandidat) Werdohl: Andreas Späinghaus (SPD/51,5)

In Nachrodt-Wiblingwerde fanden in diesem Jahr keine Bürgermeister-Wahlen statt. Birgit Tupat wurde erst 2018 zur Bürgermeisterin gewählt. Sie ist noch bis 2025 im Amt.

Kommunalwahl im MK: Drei Städte bekommen neue Bürgermeister

+++ Bereits jetzt steht fest, dass nach der Stichwahl alle drei Städte neue Bürgermeister haben werden, weil der jeweilige Amtsinhaber nicht mehr antritt: Dieter Dzewas (Lüdenscheid), der im Zuge der sogenannten Abfindungsaffäre zurückgetretene Dr. Peter Paul Ahrens (Iserlohn) und Martin Wächter (Menden).

+ Wer wird neuer Landrat im MK: Marco Voge (links) oder Volker Schmidt? © Nougrigat

+++ Aus 6 mach 2: Bei der Landratswahl vereinigten der Balver Marco Voge (CDU/38,1 Prozent) und der Lüdenscheider Volker Schmidt (SPD/30,5) die meisten Stimmen auf sich und stehen sich nun in der Stichwahl um die Nachfolge von Landrat Thomas Gemke gegenüber. Die weiteren Kandidaten Angela Freimuth (FDP/Schalksmühle), Walter Gertitschke (UWG/Hemer), Christian Kißler (Die Linke/Altena) und Gerhard Droßel (AfD/Hemer) waren im ersten Wahlgang deutlich abgeschlagen. Schmidt oder Voge: Wer wird Landrat im MK?

Kommunalwahl in NRW: Entscheidungen durch Stichwahlen in vielen Großstädten

+++ Ein Blick über den Tellerrand lohnt sich. In Sundern im Hochsauerlandkreis kommt es ebenfalls zu Stichwahlen. Auch in vielen NRW-Großstädten wie Dortmund, wo Altenas langjähriger Bürgermeister Andreas Hollstein zur Wahl steht, wird erst am Sonntag eine Entscheidung über den neuen Oberbürgermeister fallen.

Kommunalwahl in Lüdenscheid: Bilder vom Wahltag 13. September:

