Gymnasiast setzt sich gegen Geschäftsführer durch: Überraschung bei Kandidatenkür der Kreis-Grünen

Abstimmung mit Abstand: Die Kreis-Grünen in der Dahler Schützenhalle.

Märkischer Kreis - Die Grünen im Kreis haben ihre Kandidaten für die Kreistagswahl aufgestellt. Dabei trumpfte ein 19-jähriger Spontan-Kandidat auf.

Kirsten Petereit-Fredl und Oliver Held führen die Reserveliste der Grünen im Märkischen Kreis an. Neben den beiden hat die Partei am Samstag in der Dahler Schützenhalle noch 19 weitere Kandidaten gewählt.

Eine Hälfte der Vertreter wird in den Wahlbezirken nach relativer Mehrheitswahl gewählt. Den Wahlkreis gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen. Die zweite Hälfte der Kandidaten wird über geschlossene, so genannte Reservelisten gewählt.

Mehr als sieben Stunden Versammlung

War die Versammlung Mitte März noch Corona-bedingt abgesagt worden, kamen nun 70 Mitglieder zum Nachholtermin nach Dahle.

Das über siebenstündige Programm forderte Durchhaltevermögen. Gegen Ende verließen einige Mitglieder vorzeitig die Wahlversammlung. Denn zuvor hatte bereits die Jahreshauptversammlung des Kreisverbands stattgefunden.

Ziel: mehr als fünf Sitze

Das Ziel der Kreis-Grünen bei der Wahl: Die aktuell fünf Sitze im Kreistag bei der Kommunalwahl am 13. September deutlich zu steigern. Insgesamt 21 Mitglieder haben sich für den Kreistag auf der Reserveliste aufstellen lassen.

Dass diese alle zum Zuge kommen, ist sehr unwahrscheinlich. Mit Blick auf die guten Umfragewerte für die Grünen seien sieben bis acht Sitze realistisch, schätzt der Sprecher der Kreis-Grünen, John Haberle. Momentan sind die Grünen mit fünf Sitzen im Kreistag vertreten.

Ein Überblick der Kandidaten

Listenplatz 1: Kirsten Petereit-Fredl

Kirsten Petereit-Fredl, verheiratet, fünf Kinder, Rechtsanwältin in Lüdenscheid, ist in ihrer Heimatstadt schon seit 15 Jahren politisch aktiv.

+ Kirsten Petereit-Fredl © Wiechowski

Weil sie auf Platz eins kandidiert, kam auch die Frage nach dem Fraktionsvorsitz auf. Diesen würde sie annehmen, wenn sie gewählt würde, sagte sie. Oberste Priorität habe das allerdings nicht. Besonders wolle sie sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Klimapolitik einsetzen.

Listenplatz 2: Oliver Held

Den meisten Bürgern dürfte Oliver Held (49) als Leiter der Realschule in Werdohl bekannt sein. Der Altenaer sitzt zudem als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat der Stadt Altena und kandidierte 2017 für den Landtag.

Held bezeichnete sich selbst als „Kommunalpolitiker aus Leidenschaft“ und nannte die Vereinbarung von Familie und Beruf als wichtige Themen. Die Corona-Krise hätte das noch einmal verdeutlicht.

+ Oliver Held © Wiechowski

Eine weitere Krise, „die uns schon viele Jahre begleitet”, sei die Klimakrise. In diesem Zuge müsse auch der Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) verbessert werden, damit dieser von mehr Menschen genutzt würde, erklärte Held, der vor wenigen Wochen selbst auf ein E-Bike für den Weg zur Arbeit umgestiegen sei.

Listenplatz 3: Marion Derer

Marion Derer, Erzieherin aus Altena, ist schon jetzt im Kreistag tätig und Mitglied im Jugendhilfeausschuss (Unterausschuss Kindertagesstätten).

+ Marion Derer © Wiechowski

„Ich würde gerne weiterhin meine Energie dafür zur Verfügung stellen“, erklärte Derer, die politische Erfahrung in Altena auch schon als sachkundige Bürgerin im Rat gesammelt hat. Ein großes Anliegen ist ihr dds Thema Kinderbetreuung.

Listenplätze 4 bis 11

Listenplatz 4: Paolino Barone

Listenplatz 5: Carina Hennecke

Listenplatz 6: Denis Potschien

Listenplatz 7: Julia Decker

Listenplatz 8: John Haberle

Listenplatz 9: Anke Lohbeck-Hüttebreucker

Listenplatz 10: Christian Kiangala

Listenplatz 11: Sonja Büsing

Listenplatz 12: Marvin Millen

Die Listenplätze 13 bis 22

Die doch sehr ambitionierten Plätze 13 bis 22 wurden als Block gewählt: Judith Köster (Platz 13), Tom Reißmann (14), Ingrid Knaup (15), Heinrich Hojda (16), Anna Hinz (17), Josef Muhs (18), leer (19), Ulrich Naumann (20), Rita Rüth (21) und Andreas Stach (22).

Die Kandidaten in den Wahlbezirken:

Die Kandidaten der Grünen für die Wahlbezirke im Kreis: Ingrid Knaup (Wahlbezirk Iserlohn), Elisabeth Szkudlapski (Iserlohn), Marvin Millen (Iserlohn), Denis Potschien (Iserlohn), John Haberle (Iserlohn), Alexander Platte (Iserlohn), Marcus Tillmann (Iserlohn-Nachrodt), Jutta Salmen (Menden), Andreas Salmen (Menden), Marjan Frauke Nowak-Buschieweke (Menden), Holger Hartnig (Menden), Jona Finn Jäkel (Hemer), Ursula Hüttemeister-Hülsebusch (Hemer), Josef Muhs (Hemer), Heinz-Dieter Simon (Balve), Ulrich Naumann (Neuenrade), Jürgen Hohmeister (Werdohl), Oliver Held (Werdohl-Altena), Marion Derer (Altena-Nachrodt), Andreas Stach (Schalksmühle-Halver), Karl-Friederich Osenberg (Halver), Karl Otto Bodenheimer (Lüdenscheid), Jürgen Apppelt (Lüdenscheid), Jochen Kliebisch (Lüdenscheid), Julia Decker (Lüdenschheid), Eugen Cramer (Lüdenscheid), Ute Golian/ Ilona Batocha als Ersatz (Lüdenscheid-Herscheid), Jan Wölkerling (Plettenberg), Carina Hennecke (Plettenberg), Hermann Reyher (Kierspe), Karl Hardenacke (Kierspe-Meinerzhagen), Paolino Barone (Meinerzhagen).