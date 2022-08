Komm zur Strandparty 2022!

Sommerwetter, gute Laune und viel Bewegung sind die Zutaten für den perfekten Mix der Strandparty 2022 von Fitness Factory und Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer. © Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer

Der Mamanuca-Stadtstrand ist Kulisse für die Strandparty 2022 der Fitness Factory und der Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer am Sonntag, 21. August. „Kommt vorbei und erlebt einen aufregenden Tag am Strand mit uns“, so die Veranstalter, die für den Tag ein abwechslungsreiches Fitness- und Tanzprogramm für die Besucher zusammengestellt haben und am Abend zu einer Strandparty mit heißer Musik, kühlen Cocktails und leckeren Burgern einladen.

Kostenfrei anmelden Für alle Einheiten am Vormittag und Nachmittag kann man sich bequem über die Homepage unter https://tanzschule-s.de/strandparty-fitness-factory-tanzschule/ kostenfrei anmelden.

Los geht’s von 10 bis 10.50 Uhr mit „Sunrise Pilates“ – ein tolles Ganzkörpertraining, das Körper und Geist vitalisiert und einen perfekten Start in den Tag bietet.

Das Bodystyling Beach Work-out von 11 bis 11.50 Uhr ist der Feinschliff für die Strandfigur – von Frauen und Männern gleichermaßen. Wer es ausprobieren mag, meldet sich an und kommt vorbei.

HIIT-Power-Work-out steht für kurze Phasen der Belastung bei höchstmöglicher Intensität. Wer sich richtig verausgaben und schnelle Erfolge erkennen möchte, ist bei diesem Training genau richtig. Am Sonntag von 12 bis 12.50 Uhr kann man in dieses Training hineinschnuppern.

Kostenlos ausprobieren, was die Fitness Factory und die Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer zu bieten haben, kann man bei der Strandparty 2022 © Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer

Zumba Fitness ist ein Tanz-Work-out, das neben effektivem Training vor allem eines bringt: eine große Portion Spaß! Diese Mischung aus Aerobic und überwiegend lateinamerikanischen Tanzelementen kann am Sonntag von 13 bis 13.45 Uhr am Stadtstrand Mamanuca ausprobiert werden

Von 14 bis 15.30 Uhr sind dann kleine Strandbesucher bei der Strandparty der Fitness Factory und der Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer herzlich willkommen. Spiel, Sport und Spaß, Tanz und Party – hier kommen die kleinen Gäste in Schwung.

Tanz, Sport und Spaß stehen für die kleinen Besucher der Strandparty auf dem Programm. © Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer

Auf kühle Cocktails und coole Musik können sich Jugendliche im Anschluss bei ihrer eigenen Strandparty freuen. Zwischen 15.30 und 17 Uhr gehört ihnen der Stadtstrand. Die Fitness Factory und die Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer haben sich hierfür so einige Überraschungen einfallen lassen.

Party-Musik von DJ Edy und dem Saxofon-Spieler Dimisax, erwartet Strandbesucher ab 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) am Mamanuca Stadtstrand gleich neben dem Lüdenscheider Bahnhof. Die Strandparty startet am Abend mit einem kostenfreien Willkommenscocktail und Burger vom Grill – natürlich ist hierbei auch an die Vegetarier gedacht worden.

Ist das Tagesprogramm der Strandparty nach Anmeldung über die Homepage https://tanzschule-s.de/strandparty-fitness-factory-tanzschule/ kostenfrei, bekommt man die Eintrittskarten für die Party am Abend zum Preis von 23 Euro online unter: https://tanzschule-s.ticket.io