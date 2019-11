Kollision auf der B7: 18-Jähriger schwer verletzt - Hubschrauber im Einsatz

Unfall in Menden im Bereich der Einmündung des Johannesweges

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Einsatzkräfte der Feuerwehr Menden ziehen hier den VW Golf aus dem Graben der B7 im Bereich Menden-Barge. Der Fahrer (18) wurde schwer verletzt. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

[Update 9.57 Uhr] Menden - Im Bereich der Einmündung des Johannesweges auf die B7 in Menden-Barge sind am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr zwei Autos kollidiert. Dabei wurde ein 18-jähriger Fahrer aus Menden so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine unfallchirurgische Spezialklinik flog.