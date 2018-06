Pkw kollidieren: Sechs Verletzte auf der A46 bei Iserlohn-Oestrich

+ © Feuerwehr Iserlohn © Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - Beim Zusammenstoß zweier Pkw sind am Freitagabend gegen 19.15 Uhr insgesamt sechs Personen auf der A46 verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr an der Anschlussstelle Oestrich in Fahrtrichtung Hemer.