Kokain, Cannabis, Methadon: Polizei stoppt erneut Drogensünder am Steuer

Männer aus Meinerzhagen (46) und Halver (19) erwischt

Halver/Lüdenscheid - Was ist denn im südlichen Märkischen Kreis los?Zwei bzw. drei Tage nach den beiden Schalksmühlerinnen (28/36), von denen eine am Steuer saß und die im großen Stil Cannabis gehortet hatten, hat die Polizei schon wieder zwei Autofahrer erwischt, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Die Männer aus Meinerzhagen (46) und Halver (19) wurden laut Pressemitteilung der Wache Halver positiv auf Methadon, Kokain und Cannabis getestet. Alle Infos hier!