Knappe Mehrheit: Baradari erneut SPD-Kandidatin bei der Bundestagswahl

Wahlkreis Märkischer Kreis I/Olpe

+ © Inga Haar /Foto- und Bildstelle des Deutschen Bundestages Nezahat Baradari ist bei der Bundestagswahl 2021 SPD-Kandidatin für Wahlkreis Märkischer Kreis I/Olpe. © Inga Haar /Foto- und Bildstelle des Deutschen Bundestages

Eine deutliche Zustimmung sieht anders aus, aber letztlich setzte sich Nezahat Baradari gegen ihren Mitbewerber Sercan Celik für eine erneute Kandidatur um das Bundestagsmandat im Wahlkreis Märkischer Kreis I/Olpe durch.

Märkischer Kreis/Olpe – Am Freitagabend (19. Februar) stimmten in der Attendorner Stadthalle im ersten Wahlgang 31 der 51 Delegierten für die amtierende SPD-Bundestagsabgeordnete Nezahat Baradari. Für den Kiersper Celik stimmten neun Delegierte, elf enthielten sich.

Um die Aufstellungskonferenz für die Wahl unter Corona-Bedingungen möglichst kurz zu halten, waren beide Kandidaten gehalten, sich nur kurz den Delegierten vorzustellen. Eine Aussprache fand bereits im Vorfeld als Zoom-Konferenz mit allen Delegierten statt.

In ihrer Dankesrede appellierte Baradari in Anlehnung an die parteiinterne Unruhe im Vorfeld der Kandidatenkür, zusammen für sozialdemokratische Werte einzustehen und „ab jetzt gemeinsam gegen den politischen Gegner“ in den Wahlkampf zu ziehen.