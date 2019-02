Alles rund um den Kindernotfalldienst im Märkischen Kreis

Infos für den Notfall

Kreis MK - Akute Erkrankungen und Verletzungen von Kindern müssen manchmal sofort behandelt werden. An Wochenenden und in der Nacht ist der Kinderarzt aber oft nicht erreichbar und in den Notaufnahmen herrscht Hochbetrieb. Für solche Fälle gibt es eine Notfallambulanz für Kinder im Klinikum Lüdenscheid und im Evangelischen Krankenhaus Bethanien in Iserlohn.