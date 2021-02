Klima für alle, alle fürs Klima!

Stadtwerke Lüdenscheid

Ein seichter Wind entfacht ein Rascheln in den Baumkronen, die Sonne wirft ihre Strahlen durch das üppig grüne Geäst und die Luft versprüht den unvergleichlichen Duft des hiesigen Waldes. Es ist die Natur, die die märkische Region zu einem „place to be“ macht. Natur, die vom menschengemachten Klimawandel zunehmend beeinträchtigt wird. Deshalb geht Klimaschutz uns alle an.

Selbstverständlich braucht es die „Wende“ der Energiewirtschaft und Industrie. Selbstverständlich braucht es mehr erneuerbare Energien und klimaschonende Mobilitätskonzepte. Aber es braucht auch: Die Verbraucher! Verbraucher, die verstehen, dass Klimaschutz nur gelingt, wenn sie ihn unterstützen. Verbraucher, die bereit sind zu tun, was in ihrem Umfeld möglich ist.

Energieanbieter wie die Stadtwerke Lüdenscheid stehen in der Verantwortung, die Energiewende zu gestalten. Sie verstehen sich aber auch als Partner der Verbraucher, die Klimaschutz in ihren Alltag integrieren möchten. Mit Angeboten zur ökologischen Wärmeversorgung, Elektromobilität und mit Ökostrom, der nicht nur klimafreundlich ist, sondern auch aus der Nähe stammt.

Der Ökostrom der Stadtwerke stammt zum Beispiel aus Wasserkraftwerken an der Lenne. Diese sind gut 100 Jahre alt, aber so modernisiert, dass die Lenne auch weiterhin ein Lebensraum für Fische ist.

So sorgen im Laufwasserkraftwerk Werdohl-Bockeloh ein Fischschutzrechen und Fischabstieg dafür dass Fische die für die Stromerzeugung nötigen Anlagen unbeschadet passieren können. Zusammen mit den Laufwasserkraftwerken in Werdohl-Wilhelmstal und Plettenberg Siesel produzieren die Anlagen übrigens Jahr für Jahr Strom für gut 5.000 Haushalte. Weiteren Ökostrom produzieren die Stadtwerke Lüdenscheid mit einem Windrad an der Versetalsperre und mit Solaranlagen in der märkischen Region – Ökostrom aus unserer Nähe.

Keine Frage: Ökostrom, wie den regionalen KlimaFair Strom der Stadtwerke Lüdenscheid zu nutzen, ist sehr gut – doch mit dieser Ressource schonend umzugehen, noch besser! KlimaFair Strom unterstützt Kunden auch hier, mehr zu tun: Exklusiv für KlimaFair-Kunden haben die Stadtwerke ein Energiespar-Programm aufgestellt. So profitieren Kunden von Zuschüssen zur Anschaffung besonders energie-effizienter Wasch- und Spülmaschinen, Kühl- bzw. Gefrierschränken, TV-Geräten oder klimafreundlicher Mobilität via E-Bike. Gut für‘s Klima, weil nachhaltig weniger Strom verbraucht wird, gut für KlimaFair-Kunden, die langfristig Energiekosten sparen.

