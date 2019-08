Schulanfänger unterwegs: Hier können Sie die Bilder bestellen!

Hunderte i-Männchen im Märkischen Kreis haben jetzt ihren ersten Schultag erlebt. Wie in jedem Jahr haben unsere Mitarbeiter fleißig alle ersten Klassen fotografiert – die Bilder können Sie ab sofort hier über diesen Artikel bestellen!

Die Bestellung ist ganz einfach. Sobald Ihr Wunschfoto in einer unserer Online-Galerien unten zu sehen ist, füllen Sie unser Online-Formular (unten auf dieser Seite) aus und geben Sie dort an, welches Foto Sie in welcher Anzahl erhalten möchten. Die Kennung finden Sie jeweils in der Bildunterschrift.

WICHTIG: Die Bestellung über unser Online-Formular ist bis zum 9. September 2019 möglich!

Pro Bild-Abzug 13x18 cm berechnen wir 2 Euro. Die Abzüge können Sie ab dem 16. September in der Geschäftsstelle Ihrer Wahl (siehe Bestellformular) abholen.

Landkarte der "I-Männchen": Wo man was warum sagt!

Hier geht's zu den Fotos:

Grundschulen in Lüdenscheid:

Grundschulen in Meinerzhagen und Kierspe:

Grundschulen in Halver und Schalksmühle:

Grundschulen in Werdohl, Neuenrade und Balve:

Grundschulen in Plettenberg und Herscheid:

