Kind in Brunnenbach gestürzt: Mit dem RTW ins Krankenhaus nach Lüdenscheid

Rettungseinsatz am Dienstagabend in Neuenrade

+ © Feuerwehr Neuenrade Die Neuenrader Wehr rückte zur Rettung des Kindes mit diesem Hubrettungsrüstwagen samt Teleskopmast aus. © Feuerwehr Neuenrade

Neuenrade - Rettungseinsatz für die Feuerwehr am frühen Dienstagabend in Neuenrade: Nach Informationen aus der Kreisleitstelle war ein Kind in den Brunnenbach gestürzt.