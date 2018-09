Kind angefahren, Fahrer geflüchtet - Polizei sucht Peugeotfahrer aus Iserlohn

Achtjährige und Mutter gingen bei ROT / Mädchen leicht verletzt

Iserlohn - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr an der Fußgängerampel an der Schlesischen Straße. Eine Mutter und ihre achtjährige Tochter überquerten die Straße bei Rot. Ein Autofahrer konnte nicht mehr bremsen, fuhr das Kind an und flüchtete.